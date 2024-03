Burkina Faso: Système des Nations unies - 273 millions FCFA pour les actions du ministère de la Communication

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a signé, le jeudi 14 mars 204 à Ouagadougou, un accord de partenariat avec le Système des Nations unies pour un montant de 273 millions F CFA.

Aujourd'hui encore, le Système des Nations unies au Burkina Faso voudrait assurer plus que jamais son rôle de partenaire technique auprès du gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'égalité, de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité. Ceci à travers la Semaine nationale de la culture(SNC), le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui constituent des instruments de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

En plus, il y a les Galian, événement qui reconnait le travail de portage des voix sans voix que font les journalistes, quelquefois au péril de leur vie. C'est dans ce cadre que le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et le Système des Nations unies ont signé un accord de partenariat, le jeudi 14 mars 2024 à Ouagadougou.

Cet accord s'élève à un montant global de 273 millions FCFA. Pour le coordonnateur-résident du Système des Nations unies et coordonnateur humanitaire par intérim, Alain Akpadji, ce partenariat va permettre au ministère de faire la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. En plus, il a confié qu'il va contribuer à mettre en oeuvre la stratégie de communication du gouvernement en temps de crise et autres actions allant dans le sens du bien-être des populations.

Le ministre en charge de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué l'allocation des ressources au profit du département en charge de la culture. Pour lui, l'accord permettra d'instaurer en outre un dialogue permanent entre les deux institutions. M. Ouédraogo a également confié qu'il n'a aucun doute que sa mise en oeuvre qui se fera de manière concertée aboutira à des résultats probants à la hauteur des ambitions communes.

Le Système des Nations unies est composé du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA),de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds international de développement agricole (FIDA), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD),du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).