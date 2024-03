Sénégal: Vers un nouveau statut administratif pour le Pôle urbain de Diamniadio

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé que soit finalisé un nouveau statut administratif du Pôle urbain de Diamniadio et un livre-bilan des projets publics et privés réalisés durant ces dix années au niveau dudit pôle, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, le président de la République a demandé au ministre, secrétaire général de la présidence de la République et au Délégué général à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, "de finaliser un livre-bilan des projets publics et privés réalisés durant ces dix (10) années au niveau du Pôle urbain de Diamniadio".

Il a également rappelé au ministre des Collectivités territoriales, au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et au ministre, Secrétaire général de la présidence de la République et au Délégué général à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, "de finaliser le nouveau statut administratif du Pôle urbain de Diamniadio".

Il a évoqué "l'émergence du pôle urbain de Diamniadio et la maîtrise stratégique de son aménagement et de son habitat", pour se féliciter du lancement, le jeudi 7 mars, des travaux du projet « Diamond Green City », lesquels "vont consolider la vocation de Diamniadio dans la transformation de l'espace urbain et le déploiement du programme 100.000 logements".