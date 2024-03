Sénégal: Un candidat, un programme - La coalition Diomaye Président pour le «renouveau institutionnel et engagement africain»

4ème jour de campagne, les candidats continuent de sillonner le territoire sénégalais. Dans cette quête du fauteuil présidentiel, les prétendants défendent leurs projets devant les populations-électrices.

Ainsi, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition «Diomaye Président», portée par les patriotes et leurs souteneurs, s'inscrit dans le «renouveau institutionnel, tout en prônant l'engagement africain».

Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition «Diomaye Président», prône le «renouveau institutionnel, tout en prônant l'engagement africain», avec une réforme e la justice, la bonne gouvernance, les affaires estrangères, le panafricanisme, la décentralisation, la démocratie et les reformes des institutions.

Dans son projet pour le Sénégal, la coalition «Diomaye Président» relève que «notre pays a été́ fortement affecté, ces 12 dernières années, par une crise sans précèdent des institutions. L'hyperprésidentialisme, avec comme corollaire une mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, est la principale tare de notre système politique. Nous avons assisté à une judiciarisation de l'espace politique par le président de la République qui a fait de la justice un levier pour emprisonner et éliminer ses opposants des joutes électorales. La justice, qui devait être à l'avant-garde pour combattre la corruption, le détournement des deniers publics et le gaspillage de ressources de l'État, est aujourd'hui manipulée à des fins politiques, entre autres propos».

La coalition Diomaye Président compte ainsi instaurer un pouvoir exécutif responsable et la réduction des prérogatives proéminentes du président de la République.

Concernant les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, il compte passer d'un «Conseil constitutionnel» à une «Cour constitutionnelle» qui sera au sommet de l'organisation judiciaire, sans omettre les autres démembrements de la justice.

S'agissant de l'administration, le projet piloté par Ousmane Sonko et conduit par Diomaye Faye va travailler pour le rétablissement de la confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration, sa modernisation économique. Dans ce domaine, Diomaye et ses partisans ont décidé de travailler pour une économie endogène et une souveraineté alimentaire qui sera portée par des Sénégalais eux-mêmes, tout en privilégiant la gestion transparente dans les actions et le consommé local.

Pour ce qui est de la monnaie, ils comptent mettre en oeuvre une réforme monétaire qui permettra au Sénégal de se doter de sa propre monnaie.

L'EMPLOI

Donner du travail à tous les Sénégalais dans le besoin relève de l'impossible. Mais dans son programme, le candidat des patriotes décide de travailler pour la réduction drastique du chômage mais aussi pour un travail décent. Ainsi, il soutienne : «le monde professionnel a connu ces dernières années beaucoup de transformations. L'entreprise a connu des mutations, de nouvelles formes de travail sont apparues et la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes se posent avec acuité́. Face à̀ de tels bouleversements, le Code du travail actuel ne répond plus aux exigences de compétitivité́ des entreprises et de l'environnement des affaires. Il faudra impérativement actualiser les dispositions pour faire en sorte que le Code du travail sénégalais réponde mieux aux exigences de l'heure».