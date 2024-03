Sénégal: Choc Teungueth FC-Guédiawaye - Les deux capitaines promettent un spectacle alléchant

Dakar — Marco Diouf et Modou Sèye Ndiaye, respectivement capitaines de Teungueth FC et Guédiawaye FC, promettent un spectacle alléchant à l'occasion du match-choc de la 17ème journée de Ligue 1, qui opposera leurs deux équipes ce samedi, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Dans des entretiens croisés accordés à l'APS, le gardien de but des Rufisquois et le défenseur des banlieusards déclarent "s'attendre à un match difficile".

Troisième au classement avec 25 points, Guédiawaye FC va effectuer un déplacement périlleux, ce samedi, face au leader, Teungueth FC, qui compte 31 points après huit victoires, sept matchs nuls et une défaite. Un match qui ne sera pas facile, avertit le capitaine de Teungueth FC.

"Ce sera un match difficile certes, mais qu'on va prendre avec plus de rigueur et de détermination. On compte se donner à fond comme on le faisait avec les matchs précédents", déclare Marco Diouf.

Avec cinq victoires, dix matchs nuls et une défaite au sortir de la 16 ème journée, l'équipe de Guédiawaye compte aborder cette rencontre face aux Rufisquois "avec beaucoup plus de détermination et de rigueur", selon le capitaine Modou Sèye Ndiaye.

"On prépare ce match sereinement comme on l'avait fait la dernière fois face à l'As Pikine (victoire 2-0, 16ème journée). À Guédiawaye, notre logique a toujours été de prendre les matchs les uns après les autres", rappelle-t-il.

Avec six points d'avance sur les banlieusards, les Rufisquois ont enchaîné trois victoires face respectivement à la Linguère de Saint-Louis (1-0, 15ème journée), Ouakam et Jamono de Fatick (2-1, 14ème et 13ème journée).

Ils détiennent actuellement la meilleure attaque (19 buts marqués) ainsi que la plus solide défense (7 buts encaissés).

La victoire en ligne de mire

"Actuellement, on est en haut du tableau grâce à nos trois victoires d'affilée. Le mot d'ordre à Teungueth, c'est de prendre les matchs les uns après les autres pour assurer une victoire. C'est ce qui va nous permettre de rester en haut du classement", a-t-il précisé.

Le gardien de but de Teungueth FC rappelle que "l'objet fixé", c'est de "remporter au moins un titre cette saison". Il estime que son équipe "est sur la bonne voie".

Après 16 matchs de ligue 1, Guédiawaye FC et Teungueth FC sont les deux seuls clubs qui, jusqu'ici, n'ont enregistré qu'une seule défaite.

Modou Sèye Ndiaye reste concentré sur l'objectif qui est de rentrer avec les 3 points du match.

"On va se déplacer pour jouer contre une équipe de Teungueth qui, comme nous, n'a enregistré qu'une seule défaite après 16 matchs en championnat. Teungueth a enchaîné trois victoires certes, mais nous, notre objectif, c'est d'aller chercher les 3 points", a prévenu le capitaine de GFC.