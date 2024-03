Angola: Le train reprend la circulation sur le tronçon Lubango-Menongue

Lubango (Angola) — La circulation des trains entre Lubango et Menongue, interrompue pendant 31 jours en raison de problèmes sur la ligne, a été rétablie ce jeudi, après la pose du quai et le remplacement des rails dans les localités de Chanja et Olivença, aux alentours de la capitale. de Huila.

Le 3 février, deux passages hydrauliques et la ligne ferroviaire ont été emportés par des inondations, ce qui a forcé l'interruption des voyages en train entre Lubango et Menongue, passant par les municipalités de Quipungo, Matala, Jamba, Cuvango (Huíla) et Cuchi (Cuando Cubango).

S'adressant le même jour à la presse, le directeur des infrastructures ferroviaires du Caminho de Ferro de Moçâmedes (CFM), Frecciònovic Nunes Rodrigues, a déclaré que les travaux ont commencé à Chanja et se sont terminés à Olivença.

L'intervention, selon la source, s'est limitée au remplacement des manilles de 60 centimètres déformées et à d'autres de 120 centimètres, aux deux endroits pour une plus grande durabilité.

Les usagers saluent la reprise des trains

L'utilisatrice, Celestina de Fátima, a dit que ce moyen aide beaucoup, tant pour le déplacement des étudiants et des enseignants, que pour les agriculteurs, qui utilisent ce moyen transport comme un mécanisme plus pratique et moins coûteux pour transporter leurs produits.

L'agriculteur Tchindonde Lemba a indiqué qu'il transportait ses produits via le CFM, mais qu'avec l'arrêt, il avait été contraint de payer pour des moyens alternatifs et plus coûteux.

Les pluies des 3 et 4 février de cette année ont affecté l'infrastructure ferroviaire, détruisant le passage hydraulique entre les localitésde Chanja et Olivença.

Dans son horaire hebdomadaire, la compagnie propose deux trains de marchandises par jour depuis Lubango, où elle a son siège, jusqu'à Namibe, ainsi que six fréquences de trains de voyageurs, sur un parcours total de 806 kilomètres qui passent par 56 gares dans les provinces de Namibe, Huíla et Cuando Cubango.