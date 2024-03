Angola: Cuba remercie le pays pour son soutien à la cause de son peuple

Luanda — L'ambassadeur de Cuba en Angola, Oscar Leon Gonzalez, a remercié ce jeudi (14 mars), à Luanda, le soutien et la solidarité du MPLA et du Gouvernement angolais envers le Parti Communiste de Cuba (PCC) et son peuple, confrontés à un embargo économique, financier et commercial depuis plusieurs décennies.

Dans sa déclaration à la presse, après une rencontre avec la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, le diplomate cubain a souligné la forte coopération historique et d'amitié entre les deux partis, peuples et gouvernements.

"Nous disposons d'un cadre de coopération solide et nous devons continuer à travailler pour consolider et renforcer de plus en plus cette relation", a-t-il indiqué.

Oscar León Gonzalez a précisé que la réunion, qui s'est déroulée au siège du MPLA, avait servi à consolider et renouveler les relations entre l'Angola et Cuba.

L'Angola et le Cuba entretiennent des relations de coopération dans plusieurs autres domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, le transport, les travaux publics, la construction, le pétrole, le sport, la culture, le tourisme et l'agriculture.

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola, et ont signé un an plus tard l'Accord Général de Coopération, qui a donné naissance à la Commission Bilatérale.

Nicaragua

Ce jeudi également, la vice-présidente du MPLA a reçu en audience l'ambassadrice du Nicaragua en Angola, Daling Rios Munguia, qui a transmis un message du président du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), Daniel Ortega, et de sa vice-présidente, Rosário Murio.

Elle a qualifié d'excellentes les relations entre le Front sandiniste de libération nationale et le MPLA, qui prévoient prochainement une réunion élargie pour renforcer la coopération entre les deux partis.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Nicaragua ont été officiellement établies le 6 septembre 1979.