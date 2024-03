Madagascar: COMPAGNIE MIANGALY THÉÂTRE - « L'enfant et le tambour de nuit » joué en Côte d'Ivoire

Du 13 au 20 avril, la Compagnie Miangaly Théâtre portera les couleurs de Madagascar dans la catégorie Conte lors du prestigieux MASA Festival, en Côte d'Ivoire.

La scène artistique africaine s'apprête à accueillir avec enthousiasme la Compagnie Miangaly Théâtre (CMT) lors de la treizième édition du Festival Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) en 2024. Une occasion de découvrir un récit initiatique captivant intitulé « L'enfant et le tambour de nuit », écrit par Jean Luc Raharimanana. Du 13 au 20 avril, les spectateurs auront le privilège d'être transportés dans un monde empreint de magie et d'imagination, au siège même du MASA en Côte d'Ivoire.

La CMT se distingue dans la catégorie Conte, où Fela Razafiarison et Tina Rakotondrasoa donneront vie à ce spectacle au rayonnement international. « Nous avons choisi «L'enfant et le tambour de nuit» car il représente un spectacle qui célèbre la différence et l'imagination enfantine. C'est l'histoire d'un garçon qui, chaque soir, à la tombée du soleil, est attiré par un mystérieux son. Un son qui cesse dès qu'il ouvre les yeux », souligne Fela Razafiarison de la CMT. Une fable envoûtante qui transporte les spectateurs dans un voyage où réalité et imagination se confondent. L'organisation du voyage, y compris les visas, les billets d'avion et l'hébergement, est prise en charge par les organisateurs du MASA, déjà prêts depuis le mois de janvier.

Développement culturel

« Ce n'est pas une compétition mais une présentation du théâtre contemporain malgache. Le MASA est une référence incontournable pour l'art vivant en Afrique, offrant une plateforme pour promouvoir le théâtre malgache à l'international. Quatre membres de la compagnie seront présents pour participer à ce festival dont deux artistes et deux techniciens », explique-t-elle. Cette année, le festival est placé sous le thème stimulant « Jeunesse, Innovation et Entrepreneuriat : des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain ». En plus de la CMT, quatre autres artistes représenteront Madagascar dans différentes catégories.

La compagnie Zolobe éblouira le public dans les disciplines du Cirque et de la Marionnette, tandis que la compagnie Up the Rap montrera l'excellence malgache en danse. Abdoulanlim Abdillah, connu sous le nom d'Hichim, fera vibrer les spectateurs avec ses slams percutants, et Masabao enflammera la scène dans la catégorie Musique. Le MASA incarne un véritable programme de développement culturel des arts du spectacle africain, favorisant la création et la production de spectacles de qualité, facilitant la mobilité des créateurs en Afrique et dans le monde entier, formant les artistes et les acteurs de la chaîne de production des spectacles, et dynamisant le secteur des arts de la scène en Afrique, comprenant la musique, le théâtre, la danse et bien plus encore.