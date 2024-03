Afrique: Corruption, brutalité et manque de professionnalisme ? Une enquête sur la police en Afrique révèle des tendances divergentes

analyse

Les Africains ont généralement une piètre opinion de la qualité des services de police sur le continent. Les perceptions d'inconduite, de corruption et de brutalité policières sont très répandues, selon une nouvelle enquête d'Afrobaromètre. Le réseau de recherche indépendant a interrogé 39 pays entre 2021 et 2023.

Notre enquête apporte de nouvelles preuves de la manière dont les Africains vivent et évaluent leur police. Elle montre que les gens doivent souvent faire face à des demandes de pots-de-vin de la part des policiers. Mais les évaluations varient d'un pays à l'autre : dans certains pays, la police est considérée comme utile.

Afrobaromètre enquête actuellement sur 39 des 55 pays d'Afrique.

En tant que chercheurs à Afrobaromètre, nous publions sur le professionnalisme de la police et d'autres institutions gouvernementales depuis plusieurs années.

Notre analyse révèle également que les perceptions négatives du professionnalisme de la police et de la corruption vont de pair avec une faible confiance du public dans la police, de mauvaises notes sur les performances du gouvernement et le sentiment d'insécurité des citoyens.

Rencontres avec la police

Si certains citoyens sollicitent l'aide de la police (pour signaler un délit, par exemple), d'autres n'interagissent avec la police que dans des circonstances moins volontaires, comme lors d'un contrôle ou d'un arrêt de circulation, ou au cours d'une enquête. Sur l'ensemble de l'échantillon de 39 pays, seuls 13 % des répondants ont déclaré avoir demandé l'aide de la police au cours des 12 derniers mois. Trois fois plus (40 %) ont déclaré avoir eu affaire avec la police dans d'autres contextes.

Parmi les répondants qui ont demandé l'aide de la police, plus de la moitié (54 %) ont déclaré qu'il avait été facile d'obtenir l'aide dont ils avaient besoin. Plus des trois quarts ont trouvé cela facile au Burkina Faso (77 %) et à l'île Maurice (76 %), alors qu'ils sont deux fois moins nombreux à dire la même chose au Malawi (37 %), à Madagascar (37 %) et au Soudan (33 %).

De nombreuses personnes interrogées ont fait état d'une pratique policière qui n'était pas très utile : arrêter les conducteurs sur la route sans raison valable. En moyenne, 39 % des Africains ont déclaré que la police arrêtait "souvent" ou "toujours" les conducteurs sans raison valable, en plus des 26 % qui ont déclaré qu'elle le faisait "parfois" à juste raison (Figure 1) . Cette pratique est particulièrement répandue au Gabon (68 % souvent/toujours) et au Kenya (66 %). En revanche, moins d'un répondant sur cinq en Éthiopie (18 %), au Cabo Verde (16 %) et au Bénin (16 %) s'en est plaint.

Le fait de demander l'aide de la police et d'être arrêté sur la route peut être le prélude à une demande d'argent. Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré avoir demandé l'aide de la police au cours de l'année précédente, 36 % ont dit avoir dû payer un pot-de-vin, offrir un cadeau ou faire une faveur pour obtenir l'aide dont elles avaient besoin (figure 2). Cette proportion atteint des niveaux étonnants au Libéria (78 %), au Nigéria (75 %), en Sierra Leone (72 %) et en Ouganda (71 %).

De même, parmi les citoyens ayant été en contact avec la police dans d'autres situations, 37 % ont déclaré avoir dû payer un pot-de-vin pour éviter un problème. Le Liberia (70 %) est à nouveau le plus mal classé, rejoint par la Guinée (66 %), le Congo-Brazzaville (65 %) et l'Ouganda (64 %).

Les Seychelles et le Cabo Verde ont obtenu les meilleurs résultats dans les deux cas (1 % à 4 %).

Compte tenu du nombre d'Africains qui ont dû soudoyer la police, il n'est peut-être pas surprenant qu'en moyenne, dans 39 pays, la police soit plus largement considérée comme plus corrompue que les fonctionnaires, les responsables de la présidence ou toute autre institution ou dirigeant public sur lequel les enquêtes ont porté. Près de la moitié (46 %) des personnes interrogées ont déclaré que "la plupart" ou "tous" les fonctionnaires de police étaient corrompus.

Brutalité policière

L'une des critiques les plus sévères formulées à l'encontre de certains policiers est leur usage excessif de la force dans leurs interactions avec les personnes qu'ils sont censés servir et protéger.

Comme le montre la figure 3, près de quatre répondants sur dix (38 %) ont déclaré que la police avait "souvent" ou "toujours" fait un usage excessif de la force dans la gestion des protestations ou des manifestations. Vingt-sept pour cent ont déclaré qu'elle y avait "parfois" recours. Seuls 29 % ont déclaré que la police était "rarement" ou "jamais" coupable de brutalité dans sa gestion des manifestants. La perception d'une brutalité policière fréquente à l'encontre des manifestants a été plus répandue au Gabon (64 % souvent/toujours) et et a été observée dans certains pays où des élections nationales sont prévues cette année, notamment au Sénégal (60 %), en Guinée (51 %) et en Tunisie (45 %).

Professionnalisme de la police

Est-ce que ces perceptions répandues mènent à une image d'une police considérée comme professionnelle?

Seul un tiers (32 %) des personnes interrogées ont déclaré que la police de leur pays opérait "souvent" ou "toujours" de manière professionnelle et respectait les droits de tous les citoyens, tandis que 32 % ont déclaré qu'elle le faisait "parfois" et 34 % qu'elle le faisait "rarement" ou "jamais" (figure 4).

Dans cinq pays seulement, plus de la moitié des personnes interrogées pensent que leur police agit généralement de manière professionnelle : Burkina Faso (58%), Maroc (57 %), Niger (55 %), Bénin (54 %) et Mali (54 %). Le Sénégal arrive en sixième position, avec seulement 50 %. Moins d'une personne interrogée sur cinq considère la police comme généralement professionnelle en Sierra Leone (19 %), en Eswatini (19 %), au Kenya (18 %), au Congo-Brazzaville (17 %) et au Nigeria (13 %).

Importance des résultats

Ces résultats soulèvent des questions sur la qualité de la police sur le continent africain, en mettant en évidence des expériences et des évaluations négatives de la police dans de nombreux pays, mais pas tous. Par exemple, au Burkina Faso, au Maroc et au Bénin, la police a obtenu des résultats relativement bons pour de nombreux indicateurs de performance.

De manière plus générale, nos résultats montrent que le professionnalisme, l'intégrité et la conduite respectueuse de la police sont corrélés à des attitudes plus positives des citoyens à l'égard de la police.

Les gouvernements africains qui cherchent à modifier les perceptions défavorables du public à l'égard de la police - et de la performance du gouvernement dans la lutte contre la criminalité - pourraient examiner quels aspects des performances policières sont importants dans leur pays, et les forces de police les plus performantes qui pourraient avoir des solutions à partager.

Tous les graphiques ont été réduits de 39 à 10 pays pour des raisons d'espace.

Matthias Krönke, Researcher, University of Cape Town

Thomas Isbell, Consultant, University of Cape Town