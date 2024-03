Algérie: L'université algérienne doit être à l'avant-garde de la recherche et de l'innovation

Medea — L'université algérienne doit être à l'avant-garde de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et devenir une locomotive de la croissance socio-économique, a affirmé, jeudi à Médéa, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

"L'université doit se transformer en un espace de recherche, de sciences et d'innovation technologique et nous nous employons pour qu'elle soit une véritable locomotive qui conduit la société vers la croissance économique, sociale et culturelle, et contribuer à son aisance", a déclaré M. Baddari à l'issue de sa visite d'inspection des différentes structures de l'enseignement supérieur des pôles universitaires d'Ouzera et de Médéa.

Le ministre a estimé que les efforts déployés en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique "nous propulsent vers une université de quatrième génération raccordée numériquement, ouverte aux programmes universels et à son milieu socio-économique".

Le passage à l'université de quatrième génération est "le garant à l'autonomisation et au progrès, car offrant davantage d'opportunités pour créer plus d'emplois et de richesse", a-t-il ajouté.

Le ministre avait entamé sa visite à Médéa par l'inauguration du laboratoire d'intelligence artificielle sis au pôle universitaire d'Ouzera, à la périphérie est de Médéa, puis a visité le siège de la plate-forme technologique sise au sein du même pôle.

Au pôle universitaire de Médéa, il a visité successivement une exposition de projets Start-Up et le Data Center qui héberge des serveurs et des systèmes de stockage de données auxquels ont recours enseignants universitaires et chercheurs pour la conduite de leurs travaux.