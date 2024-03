Madagascar: KENPO-MMA - STAGE - Deux champions du monde bientôt dans nos murs

Sans précédent. La Madagascar Kenpo Federation and mixed martial arts, présidée par le double champion du monde en savate boxe française, Parfait Rakotonindriana, organisera dans une semaine un stage de kenpo et MMA. Cette formation se déroulera plutôt sous forme de partage et sera animé par deux grands champions de la discipline, à savoir Lova Randrianasolo et Morgane Dehaye de la Team Kenpo-MMA France.

Le stage aura lieu le vendredi 22 mars de 17 heures à 19 heures au dojang Sonrang à Andavamamba. Lova a déjà remporté le titre de champion du monde en kenpo submission de l'International kenpo fédération, et vice-champion du monde en jiujitsu brésilien de l'International jiujitsu brésilien fédération. Dans son palmarès, Morgane a, quant à elle, cinq titres de championne du monde en kenpo, vice-championne du monde de la Global association of mixed martial arts, championne d'Europe en Naga, et championne de France en grappling et Gamma.