Afrique: Algérie-Afrique du Sud - Signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération dans le domaine des startups

Alger — L'Algérie a signé, jeudi, un mémorandum d'entente avec l'Afrique du Sud visant à renforcer la coopération et l'échange des expertises entre les deux pays dans le domaine des startups et de l'innovation, indique un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le mémorandum a été signé par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine Oualid et la ministre du Développement des Petites entreprises de l'Afrique du Sud, Stella Ndabeni-Abrahams, et ce au deuxième jour de la visite du ministre en Afrique du Sud dans le cadre de sa participation aux travaux du Congrès mondial de l'entrepreneuriat GEC +Africa tenue à Cape Town (Afrique du Sud), précise la même source.

Dans le cadre de la poursuite de son programme de visite en Afrique du Sud, M. Oualid a participé à la réunion des ministres africains ayant pris part à ce Congrès mondial, sur les opportunités de renforcer la coopération entre les pays du continent en matière d'entrepreneuriat.

Dans ce contexte, M. Oualid a rappelé les réalisations accomplies au niveau continental, telles que la Déclaration d'Alger pour le développement des startups, adoptée lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA.

Il a également souligné l'importance de faciliter la circulation des talents en Afrique, et l'accès des entrepreneurs africains aux marchés africains, et la création d'un fonds africain, à même d'ouvrir de grandes perspectives pour l'entrepreneuriat sur le Continent africain.

Le Congrès mondial de l'entrepreneuriat, qui s'est tenu mercredi et jeudi, a réuni plus de 1500 participants issus de 43 pays africains et 15 ministres africains chargés de l'entrepreneuriat.