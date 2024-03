Madagascar: STYLE MUSICAL - Les jeunes s'initient aux rythmes traditionnels

Le ministère de la Communication et de la Culture, par le biais de l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (Anac), s'engage à promouvoir la richesse de la musique traditionnelle malgache. À cette fin, une formation sur la danse traditionnelle est lancée aujourd'hui même à l'Anac Anosy, avec comme coach Jean Olivier Ramorasata. Cette initiative offre une opportunité unique de découvrir des styles musicaux emblématiques tels que le Salegy, le Basesa, le Batrelaky, le Tsapiky, le Horija et le Hira gasy. Les participants, qui sont membres de l'Anac, auront l'occasion d'explorer non seulement les techniques de danse, mais également l'histoire et le contexte culturel de chaque genre musical, ainsi que les rythmes, les instruments utilisés et les bases du solfège.

« Notre objectif est d'encourager les jeunes à s'investir dans le monde de l'art. Nous leur fournirons tous les outils nécessaires pour capitaliser sur leur culture et leur talent », souligne le responsable au sein de l'Anac. La formation se déroule jusqu'au 22 mars et est offerte gratuitement aux membres de l'Anac.

« Nous aspirons à inspirer les jeunes à embrasser leur héritage culturel. Cette formation leur offrira les contacts et les connaissances essentielles pour mettre en valeur notre culture à travers leurs talents», ajoute le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro.