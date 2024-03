Madagascar: FOOTBALL - PURE PLAY FOOTBALL LEAGUE - Le remake Elgeco Plus-CFFA à l'affiche

La bataille pour intégrer le top 4 sera de plus en plus rude lors des trois dernières journées de la phase de conférences du championnat national élite.

Le Top 4 de chaque conférence se dessine. La phase de conférences de la Pure Play Football League procède ce week-end à la cinquième journée. La bataille pour le maintien dans les quatre premières places de chaque groupe s'intensifie dans les trois dernières journées de cette première étape du championnat national des clubs élites.

Le choc entre le leader, Elgeco Plus (8 points) et CFFA qui vient de faire un grand bond et se trouve à la sixième place (4 points) sera à l'affiche pour la conférence Sud. Ce sera le remake de la finale de la Coupe de Madagascar en fin janvier, à l'issue de laquelle Elgeco Plus a été victorieux et a conservé son titre de vainqueur de coupe. Ce sera ainsi une occasion pour le club d'Andoharanofotsy de prendre sa revanche et faire un deuxième bond pour se rapprocher du top 4 du groupe.

Un des matchs très attendus dans la conférence Nord sera le choc entre l'inamovible leader, Fosa Juniors FC, crédité de 12 points, qui affrontera, ce dimanche, une autre équipe majungaise, Tsaramandroso Formation FC, classée troisième provisoire (9 points).

Dernière ligne droite

Le choc entre Disciples FC, troisième provisoire au classement, et Mama FC, quatrième provisoire, est aussi prometteur, samedi après-midi au By pass. Tous les deux sont crédités de 6 points. Le dauphin de la conférence Sud, Zanakala FC, fera, pour sa part, le déplacement à Manakara pour affronter Dato FC, lanterne rouge du groupe. Les trois dernières journées de la phase de poules seront cruciales pour tous les clubs en lice à cette édition 2024 de la Pro League, car tout peut arriver et basculer en trois matchs.

Fosa reste l'invaincu du championnat avec quatre victoires en autant de rencontres dans la conférence Nord, suivi de l'Asa de Diana qui enregistre, quant à lui, deux victoires et deux nuls. Dans l'autre conférence, seuls deux points séparent le leader, Elgeco Plus, de ses cinq poursuivants, en l'occurrence Zanakala FC (7 points) et Disciples FC, Mama FC et 3FC crédités chacun de 6 points.

Calendrier 5e journée

Conférence Nord

16/03 : Ajesaia-AS Fanalamanga (Ambohidratrimo)

17/03 : Asa-Cosfa (Antsiranana)

17/03 : TFFC-Fosa Juniors FC (Mahajanga)

17/03 : KFCA-Uscafoot (Ambanja)

Conférence Sud

170/03: 3FB-Inate FC Rouge (Toliara)

17/03 : CFFA-Elgeco Plus (By Pass)

17/03: Dato FC-Zanakala FC (Maannkara)

16/03: Disciples FC-Mama FC (By Pass)