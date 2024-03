Angola: La vice-présidente recommande des mécanismes pour améliorer le PAT II

Luanda — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a guidé jeudi, à Luanda, les membres de la Commission multisectorielle pour la mise en oeuvre du Projet d'autonomisation et d'apprentissage des filles pour tous (PAT II) pour améliorer l'exécution du actions programmées.

Les orientations ont été données lors de la 2ème Session Ordinaire de la Commission Multisectorielle pour la Mise en OEuvre du Projet d'Autonomisation et d'Apprentissage des Filles pour Tous (PAT II), qui avait pour ordre du jour la présentation du Degré de Conformité aux Recommandations de la 1ère Session, le rapport d'activités du projet, ainsi que les défis et contraintes de la mise en oeuvre du PAT II.

À la fin de la réunion, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a informé la presse que la vice-présidente a également souligné le renforcement du travail avec les ministères de la Justice et de l'Administration territoriale, car certains étudiants n'ont pas de documents d'identité, qui sont nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, ainsi que pour l'émission de badge de distributeur des billets.

Elle a également conseillé d'affiner les mécanismes de coordination avec la Banque nationale d'Angola afin que, avec l'EMIS, la disponibilité de ce badges puisse être encore accélérée afin que les bénéficiaires de subventions puissent en bénéficier.

Luísa Grilo a dit que ce point devrait être surmonté d'ici juillet de cette année, de sorte que plus de 100 mille cartes de débit soient délivrées aux étudiants qui entameront désormais la première phase de généralisation du programme de bourses, soulignant que le projet prévoit, pour cette année, attribuer environ 170 mille bourses, avec déjà près de 12 millions de dollars dépensés.

«Une chose est très claire ici, c'est que les fonds sont décentralisés à partir de comptes bancaires supervisés et participatifs, avec des délégués financiers. Et ces ressources ne sont mises à disposition qu'à travers une activité concrète, dûment validée et approuvée par la Banque mondiale, sans laquelle aucune action ne peut avoir lieu », a-t-elle renforcé.

En ce sens, la commission a recommandé d'améliorer les mécanismes de coordination avec d'autres secteurs afin que la disponibilité puisse intervenir le plus rapidement possible.

La ministre a souligné que les réunions ont pour but, d'une part, de faire le point sur les actions menées sur le terrain et, d'autre part, d'améliorer les aspects identifiés comme fragiles, ainsi que de recueillir les contributions d'autres départements ministériels.

La gouvernante été annoncé que les contraintes liées à l'attribution de bourses aux étudiants, ainsi que celles liées à l'ouverture de comptes auprès des directions provinciales et municipales de l'Éducation, ont été surmontées, avec 43 comptes bancaires actuellement actifs.

Ces comptes, a-t-elle informé, sont cogérés par les délégués aux finances de chacune des 18 provinces, qui sont coresponsables de l'exécution des budgets décentralisés.

Elle a rappelé que le projet PAT II comporte des actions dans trois domaines, notamment la formation du personnel (enseignants, directeurs et surveillants d'école), l'éducation sanitaire (scolaire, reproductive et menstruelle), ainsi que l'attribution de bourses, qui représente plus de 60% du montant total alloué par la Banque mondiale.

Les valeurs sont toujours décentralisées sur la base d'un programme, c'est-à-dire que chaque action à réaliser doit être correctement quantifiée et budgétisée, étant soumise à la Banque mondiale pour approbation, évaluation et validation.

Sans cette observation de la Banque mondiale, il n'est pas possible de réaliser des dépenses du projet, et aujourd'hui la vice-présidente a recommandé que les mécanismes continuent à être peaufinés pour qu'il y ait toujours plus de décaissements et que les actions puissent avoir lieu sans perturbations majeures.

Concernant les retards et les avancées du programme, qui devrait se terminer en 2025, elle a souligné qu'en termes d'attribution des bourses, le délai est respecté, rappelant que dans la phase pilote, les prévisions étaient de 21 mille et qu'elles ont été allouées 20 mille.

Il a fait savoir qu'il y avait encore des retards dans les travaux de réhabilitation, sept à Luanda, et dans la construction de 55 nouvelles écoles à travers le pays.

Concernant la réhabilitation des sept écoles de Luanda, Elle a expliqué que la procédure était complètement achevée et que les documents d'appel d'offres étaient soumis à la Banque Mondiale pour validation et envoi ultérieur à la Cour des Comptes.

Concernant la construction de 55 nouvelles écoles du premier cycle, un appel d'offres public a été lancé en 2023, avec toutes les procédures de sélection des entreprises, qui doivent être locales à chaque province et de petite et moyenne taille, et le processus est actuellement en cours de lecture des procès des entreprises candidates.

Coordonnée par la vice-présidente de la République, la commission est chargée, entre autres tâches, du suivi et du respect scrupuleux des trois composantes structurantes du PAT II - l'autonomisation des filles angolaises, la réduction de la pauvreté d'apprentissage en Angola et la gestion, suivi et évaluation du projet. .

Par ailleurs, la commission est chargée de créer les conditions techniques, matérielles et humaines pour dynamiser et garantir la mise en oeuvre du PAT II.