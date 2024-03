Angola: Le Président de la République reçoit d'influents hommes d'affaires chinois

Pékin — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu jeudi, à Pékin, en République populaire de Chine, dix hommes d'affaires chinois qui opèrent dans divers secteurs du marché angolais.

Parmi les entités reçues par le chef de l'État angolais, qui entame vendredi une visite officielle de trois jours au "géant asiatique", se distingue le président de China Gezghouba Group Corporation (CGGC), Tan Hua.

Avec cette entité, João Lourenço a parlé de la centrale hydroélectrique de Caculo Cabaça, qui est en cours de construction dans la province de Cuanza-Norte (bassin de la rivière Kwanza) par cet entrepreneur.

Le barrage de Caculo Cabaça est actuellement considéré comme le plus grand projet d'ingénierie en Angola, avec une capacité de production de 2 172 mégawatts d'électricité en Angola.

A la fin de l'audience, Tan Hua a déclaré que les travaux de développement étaient en cours, sans fournir de données relatives à l'exécution physique du projet.

Il a ajouté que l'entreprise fera tout pour achever les travaux et l'équipement de la première phase de la centrale hydroélectrique de Caculo Cabaça, d'ici 2026.

Ce jeudi également, le président João Lourenço s'est entretenu avec le président du conseil d'administration de la société Hebei Huatong Cable Group (Aluminium), Zhang Wedong, qui a exprimé son intention de construire, en Angola, un parc national d'aluminium, avec une capacité de production de 120 000 tonnes par an.

D'une superficie de 63 hectares, dans la première phase, le projet en construction dans la région de Barra do Dande, province de Bengo, devrait générer trois mille emplois.

Selon Zhang Wedong, les matériaux produits seront exportés pour générer des recettes fiscales.

Lors d'une autre réunion, João Lourenço a reçu le président de la Société d'Ingénierie (AVIC), Liu HongGuang, chargé de la construction de l'Aéroport Dr. António Agostinho Neto, lié à la maintenance, la formation des ressources humaines, la gestion de la connectivité, l'opérationnalisation des technologies de pointe, l'inspection, les déploiements de fret et la gestion de l'aéroport.

Au cours d'une série d'audiences distinctes, le président angolais a également reçu le président du conseil d'administration de Zheijiang Sunshine Industrial Group, une société commerciale, Wu Hongxin, qui a investi 550 millions de dollars en Angola.

Parmi les audiences de dirigeants chinois, l'accent est également mis sur la représentation de Safety Technology, filiale de China Telecom, dirigée par le président de son conseil d'administration, Li Longqing.

La visite de João Lourenço, qui se déroulera de vendredi à dimanche, aura pour point culminant une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, visant à discuter de la future stratégie des relations bilatérales.

Des rencontres sont également prévues entre le dirigeant angolais et le Premier ministre chinois, Li Qiang, ainsi qu'avec le président de l'Assemblée populaire nationale (Parlement), Zhao Leji.

Une déclaration commune devrait être publiée à la suite des conversations de João Lourenço avec les plus hautes entités de la République populaire de Chine.

Le président angolais observera un vaste programme, mettant l'accent sur la participation à un forum d'affaires, avec le thème de l'investissement en Angola au centre des débats.

Des auditions sont également prévues pour les hommes d'affaires chinois qui opèrent déjà sur le marché national ou souhaitent le faire dans le futur, ainsi qu'une rencontre entre du Chef de l'État avec des représentants de la communauté angolaise en Chine.

Le dernier jour de la visite aura lieu dans la province de Xandong, où João Lourenço entretiendra des contacts avec les responsables des secteurs productifs des industries textile, pharmaceutique et agricole.

Selon les données disponibles, au cours des 13 dernières années, la Chine est devenue l'un des pays qui a le plus investi dans la restructuration et la construction d'infrastructures en Angola, ce qui a permis la circulation des personnes et des biens et la relance de l'économie angolaise.

Au début de la reconstruction et de la construction d'infrastructures de développement en Angola, en 2002, la balance commerciale entre les deux États était fixée à 150 millions de dollars. Vingt ans plus tard, la Chine est devenue le plus grand créancier de l'Angola.

