Angola: La Ferme Agro-industrielle de Manquete investit dans la production de blé

Ondjiva (Angola) — Deux cents hectares de terres arables sont en cours de préparation pour la culture expérimentale du blé dans la ferme agro-industrielle de Manquete, située dans la municipalité d'Ombadja, province de Cunene.

La production de blé est l'un des principaux axes du Planagrão, lancé par l'exécutif angolais en décembre 2022, qui prévoit d'augmenter la production de céréales (blé, riz, soja et maïs), des trois millions de tonnes/an actuels à six millions de tonnes, à partir de 2027.

C'est ce qu'a informé ce jeudi à l'Angop, le technicien du projet de l'entreprise, Bruno Jamba, soulignant que la principale production du projet est la culture du riz, mais que la région dispose de conditions climatiques favorables pour la culture du blé.

La ferme a une superficie de culture de 1.100 hectares, répartie en quatre champs de production, parmi lesquels 200 hectares en phase de préparation, dont les graines seront semées en mai prochain, a-t-il précisé.

Il a expliqué que la saison froide commence en mai et que les ressources en eau abondantes, en plus des sols fertiles à des fins agricoles, sont des facteurs clés pour l'adoption du projet, afin de permettre la rotation des cultures de riz et de blé dans les champs de production.

"Nous disposons de suffisamment de champs pour répondre à tout type de culture et, en 2023, nous avons planté différents produits tels que des haricots, du maïs, du sorgho, des pommes de terre et des légumes sur 100 hectares et les niveaux de récolte ont été supérieurs à la moyenne", a-t-il expliqué.

Il a fait valoir que la configuration des champs de production ne permet de produire du riz et du blé qu'à grande échelle, car le système d'irrigation est par inondation et non aspersion.

L'objectif de la ferme est d'assurer une production agricole de qualité destinée aux organismes de défense et de sécurité du pays.

Le Complexe Agro-industriel, appartenant auparavant au Fonds Souverain, est actuellement sous la responsabilité du Ministère de la Défense, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, par arrêté présidentiel n° 132/18.

Le projet de Manquete a été approuvé en 2010 par l'Exécutif angolais, dans le cadre d'une ligne de crédit de la Banque chinoise de développement (BDC), dans le but de produire des céréales à grande échelle dans le pays et de réduire les taux d'importation.

Avec deux unités de transformation et de pelage, de nettoyage, de blanchiment des emballages et d'autres équipements, la mise en oeuvre initiale du projet a compté sur un budget de 85 millions 511 mille 446, 97 dollars américains (un dollar vaut 832 633 Kz).