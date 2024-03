Algérie: Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques - Des activités diverses organisées à l'Ouest du pays

Oran — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, jeudi, la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, coïncidant avec le 14 mars de chaque année, par l'organisation d'activités diverses sous la supervision des autorités des wilayas.

Dans ce cadre, la salle de conférences de la mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis" d'Oran a abrité les cérémonies de distribution de fauteuils roulants et motocycles pour des handicapés moteurs et autres appareils auditifs et de la technique du braille.

A Mascara, plusieurs activités culturelles ont été organisées au Centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux N 2, parmi lesquelles la présentation de madihs religieux par des affiliés de l'école pour enfants malvoyants du chef-lieu de wilaya et la présentation de la pièce "Je suis Palestinien" avec la participation des enfants de l'établissement de l'Enfance assistée de Tighennif, ainsi que la présentation d'un sketch de prévention contre la drogue interprété par les enfants du centre psychopédagogique d'enfants déficients mentaux de Sig.

A la même occasion, des équipements ont été distribués à plus de 20 personnes aux besoins spécifiques, notamment des motocycles, des chaises électriques, des fauteuils roulants, etc.

Le wali de Mascara Farid Mohammedi a annoncé, à l'occasion, l'octroi des autorité de la wilaya de voyages en faveur des résidents des hospices de personnes âgées de Mascara et Sig souffrant de légers handicaps, pour accomplir la Omra aux Lieux Saints de l'Islam, et ce en ce mois sacré du ramadhan.

A Tiaret, 105 personnes âgées aux besoins spécifiques de 40 communes de la wilaya ont bénéficié d'appareils médicaux, selon la nature de l'handicap, dans le cadre de la caravane organisée à l'occasion de cette journée nationale par la direction de l'action sociale et de solidarité en collaboration avec l'agence de développement social ADS, alors que l'école des déficients auditifs de Sougueur a abrité une cérémonie de distribution de fauteuils électriques aux élèves.

Pour rappel, la wilaya de Tiaret recense 25.707 handicapés à un taux de 100 pour cent, qui perçoivent l'allocation d'handicap, alors que le nombre d'handicapés ayant moins de 100 pc d'handicap est de 22.177 personnes. La wilaya dispose de 8 établissements spécialisés de prise en charge des enfants inadaptés.

A El Bayadh, l'événement a été célébré au centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux (2) Chahid Guerbouz Larbi de la nouvelle ville d'El Bayadh en organisant des expositions variées dans l'artisanat et des travaux manuels artistiques réalisés par des écoliers de différents établissements spécialisés, en plus de représentations théâtrales, de l'inchad et la distribution d'équipements pour les personnes aux besoins spécifiques.

Pour rappel, le Secteur de l'action Sociale et de Solidarité de la wilaya compte plus de 400 enfants scolarisés aux besoins spécifiques répartis dans quatre institutions spécialisées recensées par le secteur et encadrés par 120 encadreurs.

A Aïn Temouchent, une caravane de solidarité a été lancée au profit de 96 familles aux besoins spécifiques, comprenant divers équipements, dont des motos, des fauteuils roulants réguliers et électriques, des tablettes électroniques et autres, selon le directeur de wilaya de l'action sociale et de la solidarité, Tarik Belakt

A cette occasion, la Maison de la Culture Aïssa Messaoudi a accueilli une exposition mettant en exergue la créativité des personnes aux besoins spécifiques affiliées aux centres spécialisés, qui ont donné également des représentations théâtrales et artistiques abordant un certain nombre de questions d'actualité, telles que la résistance du peuple palestinien et la fermeté du peuple de la bande de Ghaza face à la brutale agression sioniste.

Concernant Tissemsilt, une cérémonie a été organisée pour la distribution de 40 fauteuils roulants aux personnes aux besoins spécifiques, en plus d'honorer les lauréats du concours de mémorisation et récitation du Saint Coran de cette catégorie, ainsi que l'équipe sportive de football des élèves de l'école pour enfants malentendants.