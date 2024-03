Madagascar: SÛRETÉ MARITIME ET PORTUAIRE - La synergie interministérielle à renforcer

Plus d'harmonisation, une meilleure coordination entre les acteurs ministériels, voilà le but des deux jours d'échanges qui se tiennent à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, à Anosy, depuis hier. Il s'agit d'une consultation nationale inter-agences dans le cadre du programme de sécurité portuaire et de sûreté de la navigation maritime au sein de la Commission de l'océan Indien (COI).

Comme l'indique Elayoudom Marimoutou, secrétaire général de la COI, le but des deux jours d'échanges à Anosy «est de retravailler ensemble les services nationaux pour une meilleure efficacité». Il ajoute que les discussions devraient déboucher sur «une feuille de route pour l'harmonisation et la coordination en interne [d'abord], et après au niveau régional». Des mots renchéris par le capitaine de vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF).

L'APMF est en première ligne sur le sujet discuté. Selon son directeur général, le but est d'établir une meilleure synergie d'action entre les différents ministères concernés par la sécurité de la navigation maritime et la sûreté portuaire. Il s'agit, entre autres, du ministère des Transports et de la Météorologie, celui des Forces armées, celui de la Sécurité publique, ou encore le ministère des Finances et du Budget, impliqué par le biais de la douane.

Intérêts nationaux

Le ministère de la Santé publique, avec la santé aux frontières, celui de la Pêche, et le ministère délégué chargé de la gendarmerie nationale sont aussi impliqués dans le sujet discuté hier et ce jour à Anosy. La consultation nationale qui se tient à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères consiste ainsi à faire une évaluation, au niveau national, de la mise en oeuvre du programme de sûreté portuaire et de la sécurité maritime.

Pour faire d'une pierre deux coups, outre faire une auto-évaluation, les participants à l'événement à Anosy procéderont à un partage d'expériences, de compétences, et d'informations. L'idée étant toujours de parvenir à une synergie d'action. Hôte de l'événement, Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, quant à elle, met l'accent sur la portée diplomatique du rendez-vous.

«Cela démontre la continuité et la durabilité de la coopération de Madagascar avec ses partenaires. Une coopération qui va dans le sens des besoins de la Grande Île et des intérêts nationaux. Ici, il est question de sécurité maritime et de sûreté aux ports. Des sujets qui revêtent des enjeux majeurs pour Madagascar», déclare la cheffe de la diplomatie malgache.