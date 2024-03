Congo-Brazzaville: Médias - Vers l'amélioration des conditions de travail au CNRTV

Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, et le directeur général de l'entreprise Durand, Thierry Mongo, ont signé le 13 mars à Brazzaville un accord en vue de la réhabilitation du Centre national de radio et de télévision (CNRTV).

Selon le chronogramme des activités, les travaux qui débutent symboliquement le 15 mars 2024 concerne la climatisation, la menuiserie bois et métallique, l'étanchéité, le carrelage en horizontal et vertical, l'électricité, la plomberie sanitaire, l'adduction d'eau, l'assainissement, le plafond, la peinture, les équipements. Mis en service le 5 février 2009 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le CNRTV est devenu, au fil du temps, l'ombre de lui-même, car présentant un décor moins appréciable ces derniers temps.

En effet, l'accord qui consacre le cadre juridique d'une coopération entre les deux partenaires vise l'amélioration du cadre et des conditions de travail des agents du CNRTV : journalistes, techniciens et le personnel administratif. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a rappelé qu'au-delà de sa vocation originelle de centre public de l'audiovisuel, le CNRTV est aussi un joyau architectural de la ville de Brazzaville.

Le directeur général de l'entreprise Durand, Thierry Mongo, a, de son côté, indiqué que sa société a été choisie sur la base de l'expérience pour la réalisation de cette tâche. « Mon équipe fera un travail qui sera apprécié de tous », a-t-il rassuré.