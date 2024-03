Congo-Brazzaville: Tourisme - Le pays s'expose au Salon mondial du tourisme à Paris

Après ITB Berlin, le ministère chargé du Tourisme a investi le Salon mondial du tourisme qui a ouvert les portes de sa 47e édition le 14 mars à Paris Expo Porte de Versailles.

Un salon qui cette année fait la part belle à l'aventure, aux séjours équitables et responsables, aux croisiéristes dont les catalogues présentent de nouvelles destinations et de nouvelles offres, à l'Afrique également avec un intérêt particulier pour les treks et autres safaris dans de nouveaux territoires.

De fait, dans une enquête menée par l'organisation du salon, l'Afrique séduit les voyageurs en quête de grands espaces, d'observation de la faune et de découverte de nouvelles cultures tandis que 9 % des Franciliens prévoient d'y séjourner en 2024. La destination Afrique a d'ailleurs vu arriver cette année au salon de nouveaux exposants, notamment Djibouti, la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville.

Le tourisme de mémoire a également son espace dédié dopé par les voyageurs qui y voient l'occasion d'enrichir leur culture mais aussi d'intéresser et de sensibiliser la jeune génération à l'Histoire.

Le stand du Congo à l'image des forêts du Congo

Dans les allées à proximité de la grande scène où s'exhibent des groupes musicaux venus du monde entier, le stand de la République du Congo et de ses partenaires offre une véritable attraction avec un espace d'une trentaine de m2 mêlant végétaux à foison, images du pays, fleurs en abondance.

L'accueil, comme à Berlin, y est dynamique, chaleureux, et les visiteurs se pressent heureux dans le ciel gris parisien de trouver autant de verdure. En témoignent les avis, à juste raison, élogieux. « C'est le plus beau stand ! assure un visiteur. Une belle impression de luxuriance très fidèle à l'image des forêts africaines, l'agencement bien étudié des formes, le mariage réaliste et harmonieux des couleurs tout y est ». Un stand, jugé comme l'un des rares à respecter le thème du salon : Destination nature.

En 2023, le Salon mondial du tourisme a reçu 66 500 visites et réuni 230 exposants.

L'âge moyen du visitorat, majoritairement féminin (57 %), est de 58 ans. 47 % des visiteurs sont en activité et 53 % retraités (dont 72 % de CSP+). 91 % ont un projet de vacances en venant au salon.