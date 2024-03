Angola: Le PR met en évidence le rôle stratégique de la Chine

Pékin — Le Chef d'État angolais, João Lourenço, a déclaré vendredi à Pékin, que la République populaire de Chine est un partenaire inévitable, avec lequel il a l'intention d'étendre le partenariat stratégique.

Intervenant lors d'une réunion avec le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine (Parlement), Zhao Leji, João Lourenço a plaidé pour l'accomplissement de cette aspiration, appelant à plus de consultations politiques régulières et à tous les niveaux.

Selon le Président, ces consultations doivent couvrir, en plus des Gouvernements, les partis politiques qui dirigent les deux États, notamment le Parti communiste chinois et MPLA (Angola).

João Lourenço comprend que la tenue de consultations politiques plus régulières aiderait à diluer tout malentendu, contribuerait aux questions internationales d'intérêt commun et à créer les fondements d'une plus grande convergence des points de vue, visant à répondre aux préoccupations de chaque partie.

Le Président João Lourenço est dans la capitale chinoise depuis jeudi, à la tête d'une délégation ministérielle qui discutera des nouveaux termes de la coopération bilatérale.

Pendant trois jours, les délégations de l'Angola et de la Chine réévalueront les instruments de coopération bilatérale et identifieront de nouveaux domaines de partenariat stratégique en dehors du domaine pétrolier, la plus grande monnaie d'échange d'Angola.

Avant la réunion avec le président du Parlement, le chef de l'État a rencontré le Premier ministre chinois, Li Qiang.

Pour ce premier jour, une réunion entre João Lourenço et son homologue chinois, Xi Jinping, est réservée.