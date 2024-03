Madagascar: Surf - Cape Town Pro - Joe Kennedy représentera Madagascar

L'enthousiasme monte pour Cape Town Surf Pro. Madagascar sera représenté par Joe Kennedy à cet événement qui se déroulera les 16 et 17 mars.

L'excitation est à son comble pour le Cape Town Surf Pro alors que des surfeurs de Madagascar, du Maroc et du Mozambique se joignent à la programmation de l'événement. Le contingent des Africa Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL) se rendra à Long Beach, Kommetjie pour cet événement crucial qui se tiendra ce week-end du 16 au 17 mars 2024. Offrant 1 000 points pour la saison QS 2023/2024 et la qualification pour les Challenger Series 2024, ainsi que pour les Championnats du monde juniors, cet événement revêt une importance capitale pour tous les aspirants qualifiés. Joe Kennedy sera le premier surfeur malgache à participer officiellement à la WSL QS, et ce sera également sa première participation en Afrique du Sud. « Je n'ai commencé à concourir au niveau international dans la WSL que l'année dernière, la première fois à Madagascar, et ce sera ma première fois en Afrique du Sud aussi, donc je suis très excité de surfer sur ces fameux breaks », a déclaré Joe Kennedy. Selon toujours ses explications : « Je suis arrivé depuis une semaine pour me préparer et m'habituer aux spots de surf ici. Et aussi pour m'habituer à l'eau froide. J'ai trouvé un coach sud-africain qui m'aidera avec son équipe. J'ai déjà participé à deux compétitions de la World Surf League (en Inde et aux Philippines), mais c'était juste pour l'expérience ».

Optimiste et déterminé

« Mon objectif pour cet événement est de bien représenter mon pays, d'inscrire pour la première fois Madagascar dans le classement africain et d'obtenir le ticket pour le Challenger Series 2024, ainsi que vers la qualification aux Championnats du monde juniors », a-t-il ajouté. Il pense qu'il y a beaucoup de possibilités et d'espoir pour l'avenir si nous pouvons y parvenir. Si nous pouvons trouver du soutien et des opportunités, il croit que c'est un sport dans lequel Madagascar peut exceller au niveau international. « Mon conseil aux jeunes surfeurs est de travailler dur et de ne jamais abandonner leurs rêves. Soyez toujours prêts et battez-vous pour trouver des opportunités », conclut-il. Joe Kennedy se prépare à affronter les vagues du Cape Town Surf Pro et à défendre les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Prochainement, il participera au SA Open of surfing qui se déroulera au Pollok Beach, Gqeberha, en Afrique du Sud les 23 et 24 mars.