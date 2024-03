Afrique: Play-offs Ligue 1 - Mazembe leader après trois journées

Les play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) prennent leur vitesse de croisière avec la troisième journée qui s'est jouée déjà. Huit clubs issus des poules A et B de la première étape du championnat national de football disputent cette ultime phase pour la succession du champion du Congo précédent, le Tout- Puissant Mazembe de Lubumbashi. Il s'agit du Tout-Puissant Mazembe, du FC Saint Eloi Lupopo, du CS Don Bosco et du FC Lubumbashi Sport, de l'AS V.Club, du FC les Aigles du Congo, de l'AS Dauphin Noir de Goma et de l'AS Maniema Union de Kindu.

En troisième journée disputée le 13 mars, les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe ont battu dans leur stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi les joueurs de Maniema Union de Kindu par 2-0. Les joueurs du coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye ont fait le break dès la première période, avec les réalisations de l'attaquant Joël Beya à la 10e minute et du Mauritanien Ibrahim Keita à la 35e. Pour cette rencontre, le onze de départ du club noir et blanc de Lubumbashi s'est composé du gardien de but Badara Faty. Dans le champ, Ibrahima Keita, Atibu Radjabu, Kevin Mondeko, Mbaye, Oladapo (remplacé à la 76e minute par Mungwengi), Patient Mwamba (remplacé à la 76e minute par Mercey Ngimbi), Glody Likonza (remplacé à la 56e minute par Mukoko Tonombe), Kabwit, Joël Beya (remplacé à la 76e minute par Fofana) et Fily Traoré (remplacé à la 76e minute par Hainikoye).

Large vainqueur de Lubumbashi Sport (5-0) en première journée, avant de buter sur Dauphin noir à Goma en deuxième journée (0-0), Mazembe se positionne déjà leader avec cette victoire sur Maniema Union qui fut leader du groupe A lors de la phase précédente de cette saison 2023-2024 du championnat national de football. Mazembe se positionne déjà en leader avec sept points.

Pour sa part, le club de Kindu a déjà engrangé des points par sa victoire sur Don Bosco lors de sa première sortie, le 9 mars au stade TP Mazembe, avec les buts de Lupini (23e minute) et Ordy Simete (81e). En première journée, Maniema Union s'était imposé devant Dauphin noir de Goma par 2-0, avec le premier but contre son camp du défenseur Dieu Lifoli (16e minute) et le second à l'heure de jeu de l'attaquant Jephté Kitambala, transfuge de Mazembe. Maniema Union compte donc six points, positionné à la deuxième place derrière le leader Mazembe.

Dans un autre choc de la 3e journée de play-off, l'AS V.Club et le FC Saint Eloi Lupopo se sont neutralisés, le 13 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, sur le nul de zéro but partout. V.Club compte cinq points, classé troisième. En première journée, le club vert et noir de Kinshasa, entraîné depuis peu par le technicien marocain Abdeslam Ouaddou, butait sur Aigles du Congo par la marque d'un but partout. Platini Mpiana Monzizi ouvrait la marque sur penalty pour V.Club à la suite d'une faute d'un défenseur des Aigles dans sa surface de réparation sur Jonathan Ikangalombo.

Mais les protégés du président Vidye Tshimanga - qui ont engagé l'entraîneur belge Luc Eymael (ancien coach de V.Club) et le latéral droit international Mukoko Amale - sont revenus au score à la 85e minute avec le but contre son camp du défenseur Bela Bakwayina de V.Club. En deuxième journée, le 10 mars au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, V.Club battait Lubumbashi Sport par 2- 0. Elie Mpanzu et Platini Mpiana Monzizi donnaient la victoire à V.Club. Le FC Saint Eloi fait une entame poussive de play-off, tenu en échec à trois reprises. Les joueurs de Mohamed Magassouba avaient fait jeu égal en première journée avec les Salésiens de Don Bosco (un but partout), avant d'être tenus en échec en deuxième journée à Kinshasa par les Aigles du Congo sur le score de deux buts partout. Lupopo n'a grappillé que trois points sur neuf possibles.

Notons aussi la victoire de Lubumbashi Sport, le 13 mars, au stade Kibassa-Maliba du chef-Lieu de la province du Haut Katanga, sur le CS Don Bosco, par 2-1. Josué Kabulo et Guy Banze ont inscrit les deux buts des Kamikaza, et pourtant les Salésiens ont été les premiers à trouver la faille du côté adverse avec le but d'Idriss Kisha.

Mazembe est donc premier avec sept points en trois matches, suivi de Maniema Union (six points), V.Club (cinq points), Lubumbashi Sport (trois points), Lupopo (trois points), les Aigles (deux points en deux matches), Dauphin noir (un point en deux matches) et Don Bosco (un point en trois matches). Signalons que les Aigles et Dauphin noir devraient recevoir, le 14 mars au stade de l'Unité de Goma, les Aigles du Congo de Kinshasa.