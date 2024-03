Congo-Brazzaville: Apiculture - L'Allemagne finance la production du miel à Koubola village

En vue d'accompagner le Congo dans sa politique de protection de l'environnement, la République fédérale d'Allemagne, par le biais de son ambassade à Brazzaville, a financé plus de cinq groupements coopératifs au village Koubola, dans le département du Pool.

Afin de toucher du doigt les réalisations faites par les groupements coopératifs, l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, le Dr Wolfgang Klapper, s'est rendu au village Koubola, situé à trente kilomètres de Brazzaville Sud. Le diplomate allemand a visité un champ maraîcher avant de se rendre au groupement "Miel et santé" présidé par Préfadé Bantsimba. Ce groupement qui a pour objectifs de valoriser et promouvoir l'apiculture; de produire du miel et les sous-produits; de protéger les abeilles et l'environnement, a reçu en août 2023 le financement de l'ambassade de l'Allemagne au Congo pour l'implantation de cent ruches qui serviront à la production du miel, la ruche étant l'élevage des abeilles.

L'objectif visé est non seulement de produire du miel, mais aussi de protéger la forêt ainsi que l'environnement contre la déforestation. L'unique activité à Koubola pratiquée par les habitants est la vente du bois et du charbon. Voilà pourquoi l'ambassade de l'Allemagne et ce groupement ont signé ce partenariat afin de protéger la forêt contre la déforestation pour la simple raison que la présence des abeilles dans la forêt va empêcher les coupeurs d'arbres de continuer leurs activités.

Outre l'apiculture, l'ambassade d'Allemagne a financé également l'activité maraîchère de cinq groupements car elle lutte pour la protection de l'environnement. Avec cette activité agricole, la population de Koubola ne va plus intervenir sur la déforestation, notamment couper du bois et faire du charbon. « Nous avions reçu au mois d'août un financement de l'ambassade de l'Allemagne en République du Congo. C'est ce financement qui nous a permis de fabriquer cent ruches que nous avons installées dans le site.

Au niveau du village, il nous reste trente ruches que nous allons placer au moment venu. Aujourd'hui, c'est la visite de l'ambassadeur pour s'assurer si le projet marche bien. Il a vu de ses propres yeux et de notre côté, nous allons toujours travailler pour aller de l'avant. Comme nous lui avons dit, la première récolte va intervenir pendant la saison sèche de cette année », a fait savoir Préfadé Bantsimba, président du groupement "Miel et santé" de Koubola.

L'ambassadeur Wolfgang Klapper a signifié que c'est avec enthousiasme que la décision avait été prise de soutenir des projets des groupements à Koubola, notamment l'implantation d'une centaine des ruches placées dans des espaces différents dans toute la forêt afin de faire des abeilles des protecteurs de l'arbre, parce qu'elles peuvent devenir très agressives si on essaie de couper les arbres à proximité. En même temps, ils ont créé une activité en produisant du miel et en même temps en préservant la forêt. « Nous avons discuté avec le chef du village qui a avoué que si on arrête avec la coupure des arbres, il faut une alternative. C'est pourquoi on a décidé de financer un deuxième projet qui est la culture maraîchère. Ce sont donc ces deux projets qui sont financés par l'ambassade », a précisé le diplomate allemand.