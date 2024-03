Angola: Le pays débloque des contraintes avec la Chine - PR

Pékin — Le Président João Lourenço a souligné vendredi à Pékin que les contraintes présentées par l'Angola concernant les engagements envers les banques et les institutions créancières chinoises avaient été largement débloquées.

Intervenant lors de la rencontre avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, le Chef angolais a fait valoir que "des mesures de soulagement qui ne nuisent pas aux intérêts de l'une ou l'autre partie" étaient également trouvées.

Dans sa communication, João Lourenço a précisé que la dette totale de l'Angola envers la Chine se fixe à environ 17 milliards de dollars (un dollar américain équivaut à environ 823 kwanzas angolais).

De ce montant, a expliqué le Président angolais, environ 12 milliards de dollars américains ont été contractés auprès de la Banque de développement chinoise (CDB) et de l'EximBank, avec des clauses de garantie pétrolière et de remboursement "qui surchargent notre service de dette".

"La ligne de financement de la Chine, qui a servi surtout à financer l'investissement public d'infrastructures a généré une dette publique qui représente aujourd'hui environ 17 milliards de dollars, ce que l'Angola honore auprès des banques et les institutions financières créancières chinoises" a indiqué l'homme d'État angolais a souligné.

Selon João Lourenço, dont la visite officielle se déroule jusqu'à dimanche, ces derniers jours, il a été un travail du ministre d'État à la Coordination économique et de la ministre des Finances de l'Angola avec le ministre de la Finance chinoise et ces banques et avec ces banques et institutions créancières pour étudier les mesures de soulagement, sans nuire aux intérêts de l'une ou l'autre partie.

En ce sens, il a remercié l'intervention des autorités du gouvernement chinois pour le déblocage des contraintes, et a dit souhaiter un résultat favorable après la mise en oeuvre des accords convenus.

João Lourenço a affirmé qu'il avait demandé, d'autre part, que les autorités chinoises intercèdent en faveur de l'Angola dans les conversations en cours avec le consortium ICBC / Extimbank, financier des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça.

Les conversations visaient à se conformer à l'extension de la date limite pour le décaissement du financement de la construction du barrage, étape que le chef de l'État a dit être également réussie, ce qu'il l'a remercié.

"En plus de chercher à attirer des investissements privés chinois pour tirer parti de notre économie, ce que nous ferons demain au Forum des affaires China-Angola, même en ce qui concerne l'investissement public et tant qu'il soit sans garantie pétrolière, nous venons sollicité qu'il nous soit accordé un financement pour la construction radiculaire d'une grande base aérienne militaire à la Force Aérienne Nationale, profitant des capacités existantes de la société chinoise Avic, qui vient de construire avec succès l'Aéroport International António Agostinho Neto, à Luanda ", a-t-il réitéré.

Une fois financé, a défendu le Président, il serait le premier projet d'une grande infrastructure militaire, qui laissera le nom de la Chine liée à la défense et à la sécurité de l'Angola.

"Nous aimerions également voir la possibilité d'obtenir un financement de notre entreprise publique Sonangol ou à la société privée chinoise qui souhaite entrer en tant qu'actionnaire à la raffinerie de pétrole de Lobito et à l'industrie pétrochimique associée", a-t-il dit.

Dans un autre domaine, il a indiqué que l'Angola aimerait voir la possibilité de financer le projet de construction du Métro de Surface par une entreprise chinoise pour relier Cacuaco à Benfica, passant par le centre-ville de Luanda.

Selon le Président, Luanda compte une population estimée à 12 millions d'habitants et, comme prévu, avec de graves problèmes de mobilité urbaine.

"Tous ces deux projets, dits civils, sont restés autonomes, ne constituant donc aucune gêne dans leur remboursement et dans le service de la dette du pays", a-t-il déclaré, soulignant que les Angolais sont très reconnaissants pour toute la compréhension et l'ouverture que nous avons trouvées de la part des autorités gouvernementales, des banques et des établissements de crédit, ainsi que de nombreux entrepreneurs et investisseurs avec lesquels on a eu l'occasion de travailler pendant la mission à Pékin.

Dans une autre partie de son intervention, il a expliqué que les relations entre les deux pays remontent à quarante ans, et depuis lors, elles se sont développées et renforcées, bien qu'il reconnaisse qu'il y a encore un grand potentiel à explorer, surtout à un moment où l'Angola effectue un ensemble de réformes qui améliorent l'environnement commercial en l'ajustant aux bonnes pratiques internationales.

Il a souligné que sa visite d'État en Chine vise, entre autres, à remercier tout le soutien fourni à l'Angola par la Chine dans les moments les plus difficiles, en particulier dans les années immédiates à la fin du long et destructeur conflit armé.

Selon João Lourenço, c'étaient des moments où l'Angola avait besoin de ressources financières pour reconstruire le pays et ses principales infrastructures, lorsque le pays a trouvé "uniquement en Chine la main de solidarité qui a été mise à disposition pour ouvrir une grande ligne de financement".

Il a soutenu qu'avec cette aide, le principal coup de pouce a été donné dans la reconstruction des routes, des ponts, des chemins de fer, des ports et des aéroports, ainsi que dans la construction des plus grandes infrastructures, telles que l'aéroport international d'Agostinho Neto, déjà achevé , ainsi que le barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça et le Port de Caio, à Cabinda, tous deux toujours en construction, dont il souhaiterait voir terminés dans les délais convenus.

Il a remercié et reconnu, en revanche, le soutien de la Chine dans la lutte contre le Covid-19 pour avoir recouru en fourniture, en temps record, des équipements, des moyens de biosécurité à nos hôpitaux, en particulier les laboratoires, les ventilateurs, les lits, les moyens de protection individuels, ainsi que dans l'approvisionnement en temps opportun de vaccins en quantité demandée.

"Votre solidarité est très appréciée et nous sommes reconnaissants d'avoir sauvé des milliers de vies humaines", a-t-il reconnu.

En ce qui concerne l'investissement privé direct des investisseurs chinois en Angola, en plus de ce qui sera dit au Forum des affaires demain, le Président a affirmé qu'il aimerait voir des hommes d'affaires chinois comme des actionnaires dans la raffinerie de Lobito, en construction, ainsi que dans l'acquisition d'intérêts participatifs dans les blocs pétroliers où il y a la disponibilité en off-shore et on-shore

Il a finalement encouragé le pari sur l'industrie cristalline de la production de silice pour les cellules photovoltaïques, l'industrie pétrochimique pour une production à grande échelle d'ammoniac, d'urée et d'autres produits.