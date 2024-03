Afrique: TrustAfrica & Urgent Action Fund–Africa - Dévoilement de la Marque Harambee~Ubuntu Pan-African and Feminist Philanthropies

communiqué de presse

Nous sommes fières d'annoncer un développement significatif de l'initiative panafricaine et féministe des philanthropies, qui émane de notre récente réunion stratégique approfondie et concertée au Kenya, les 1er et 2 mars 2024. Nous avons toujours aspiré à avoir un nom africain qui revendique les agendas internationalistes et inter-sectionnels du panafricanisme et du féminisme dans la philanthropie.

Après mûre réflexion, nous avons dénommé notre initiative de Philanthropie panafricaine et féministe « Harambee~Ubuntu Pan-African and Feminist Philanthropies ». « Harambee » signifie rassembler, collaborer et travailler collectivement à la réalisation d'un objectif commun, tandis que « Ubuntu » représente la philosophie de l'interdépendance, de l'unité et de l'humanité commune.

Ce changement de nom confirme la riche histoire des dons africains –enracinés dans la solidarité, la mutualité et l'humanité collective – qui ont été ignorés et réduits au silence au niveau international.Alors que nous nous concentrons sur des approches de renforcement des capacités et des stratégies de partenariat transformatrices, nous avons renforcé notre collaboration en adoptant un logo vibrant et reconnaissable qui positionne ce travail au-delà du continent africain.

Nous continuons à envisager un écosystème de philanthropies ancrées dans les valeurs et les principes panafricains et féministes, avec une infrastructure et des mécanismes communs qui connectent et renforcent les mouvements sociaux, les activistes et les communautés en déplaçant de l'argent et d'autres ressources au service de leurs efforts visant à promouvoir la justice et l'équité.

Harambee~Ubuntu, les philanthropies panafricaines et féministes, sont le fruit d'un profond partenariat entre Urgent Action Fund–Africa, un Fonds de réponse rapide panafricain et féministe, engagé dans la transformation des relations de pouvoir en fournissant des ressources aux féministes africaines, aux défenseurs des droits humains de la femme et à leurs formations, et TrustAfrica, une fondation panafricaine qui cherche à renforcer les agences et les initiatives africaines qui s'attaquent aux défis urgents auxquels le continent est confronté.

Nous sommes enthousiasmés par les possibilités offertes par Harambee~Ubuntu et nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts de collaboration.