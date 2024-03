Madagascar: Assainissement - Des travaux d'urgence prévus à Andravoahangy

Tout le quartier d'Andravoahangy est plongé dans l'eau après chaque pluie. Comme solution, des travaux d'urgence seront menés sur place par le biais des actions « tagnamaro ».

Le conseil des ministres a approuvé les travaux d'urgence d'assainissement dans le quartier d'Andravoahangy. Les problèmes récurrents des eaux stagnantes aggravés par les fortes précipitations et les canaux bouchés engendrent insalubrité et risques d'inondation dans le quartier d'Andravoahangy. Par ailleurs, pour améliorer la qualité de vie des habitants de ce quartier, des travaux d'assainissement s'avèrent indispensables et urgents. 1 km de canal nécessite un nettoyage urgent et des travaux sont également en cours pour réparer certains canaux complètement détruits. Les interventions comprennent la réparation du piédroit des canaux existants, la création de neuf regards, le curage des dalots, buses et canaux à ciel ouvert, d'après toujours le conseil des ministres du mercredi.

Concernant l'assainissement en question, le président de la République a donné des instructions pour effectuer des actions « tagnamaro » ou HIMO, dans les travaux de nettoyage à effectuer. Le Conseil des ministres a également approuvé que l'Etat malgache, à travers le ministère de l'Economie et des Finances, prenne en charge les coûts de ces travaux urgents. Pour le moment, aucune communication officielle concernant le nombre des personnes à mobiliser, la durée des travaux ainsi que les conditions y afférentes n'a été faite.

Infrastructures

Quand la pluie tombe, le quartier d'Andravoahangy n'est pas épargné par la montée des eaux. Les rues de ce quartier se transforment en canaux après les précipitations en raison de la dégradation de la chaussée et des nids de poule qui deviennent de véritables pièges mortels pour les piétons et les automobilistes. Les travaux d'urgence menés sur place n'ont pas résolu les problèmes rencontrés par les usagers qui ont déjà maintes fois tiré la sonnette d'alarme sur le sujet. Richard Ramanambitana, Président de la délégation spéciale (PDS), a déjà affirmé sa détermination à voir spécialement l'état des routes avec la direction des infrastructures auprès de la CUA.