Tunisie: Explosion dans un dépôt de gaz à Radès - Un bilan provisoire de 38 blessés

La matinée du jeudi 14 mars a commencé comme toutes les autres pour les habitants de Radès, une petite ville tranquille à la périphérie sud de Tunis. Cependant, à 6h15, une explosion assourdissante a brisé la quiétude. A l'origine, un dépôt de gaz exploité par Agil, la plus grande société de distribution de carburant en Tunisie.

Alors que la fumée s'élevait du site, l'air était saturé de l'odeur du gaz et de la combustion de carburant. Les services d'urgences, qui se sont rapidement déplacées sur les lieux, sirènes hurlantes, se sont précipitées pour soigner les blessés, dont certains ont été grièvement brûlés. Les blessés ont été rapidement évacués vers les hôpitaux voisins, quatre d'entre eux ont été admis aux soins intensifs.

Pour l'instant, l'accent est mis sur l'aide aux victimes et la sécurité de ceux qui se trouvent dans les environs. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incident. Les services du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ont indiqué d'ailleurs que plusieurs équipes de la sécurité relevant du ministère, ainsi que des équipes relevant de la police judiciaire et du ministère de l'Intérieur, étaient sur place pour déterminer les véritables raisons de ce tragique incident.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une fuite de gaz serait à l'origine du sinistre.

L'explosion a fait 38 blessés, dont quatre gravement touchés.

Dix camions-citernes, huit voitures de secours et deux camions de pompiers mécaniciens ont été mobilisés sur les lieux de l'incendie, et ils ont rapidement pris le contrôle de la situation.

Les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des Tunisiens

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Féki, s'est rendu sur place en compagnie de plusieurs cadres pour superviser les opérations de secours et l'évaluation des dégâts.

Le ministère de l'Intérieur a assuré dans un communiqué que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des citoyens et la prévention de tels incidents à l'avenir.

Le bilan provisoire de l'explosion fait état de dégâts matériels importants. Le dépôt de gaz, qui appartient à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), a été sérieusement endommagé.

Les flammes ont été maîtrisées par les pompiers, et l'évacuation des lieux a été effectuée par les services de secours.

Le centre d'emplissage de gaz et de stockage GPL dans lequel a eu lieu l'explosion est pourtant réputé être conçu pour répondre aux exigences de sécurité et de qualité les plus strictes. Pour assurer la sécurité de ses installations et de ses employés, la Sndp avait établi des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts de gaz liquide, qui doivent être strictement respectées. Les règles comprennent des définitions, des règles d'implantation, des règles d'exploitation et des règles d'approvisionnement, qui doivent être suivies à la lettre pour éviter tout incident.

Cette unité peut traiter 2.400 bouteilles par heure, et chaque bouteille est soumise à des tests et contrôles rigoureux conformément aux réglementations.