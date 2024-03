Madagascar: Tourisme - Promotion de la destination Madagascar en Bulgarie

Le ministère du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar a participé à la 40e édition du salon Holiday & SPA International Tourism Fair, qui s'est tenue en Bulgarie, et ce, avec l'appui du projet Pôles Intégrés de Croissance. L'objectif consiste à promouvoir la destination Madagascar tout en consolidant la présence de la Grande île sur le marché de l'Europe de l'Est, en particulier dans ce pays partenaire. Il est à rappeler que plus de 19 000 touristes venant de l'Europe de l'Est ont visité Madagascar l'an dernier contre 6 472 touristes en 2019. Dans le cadre de ce salon international, des échanges B2B et B2C ont été organisés afin que les Tours opérateurs émetteurs malgaches puissent vendre directement leurs produits.

En outre, la compagnie aérienne desservant la destination depuis l'Europe de l'Est y a participé en tant que co-exposants au stand de Madagascar. Des roadshows et éductours seront également organisés avec les professionnels du tourisme pour attirer plus de voyageurs provenant de l'Europe de l'Est dans la Grande île.