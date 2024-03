Madagascar: Délestage à Toamasina - « Situation inacceptable », selon Roland Ratsiraka

Le député Roland Ratsiraka a fait un point de presse, hier, pour dénoncer la non réaction du pouvoir face à 24 h de black out total dans la capitale économique. Et ce, face aux ravages causés par le délestage à Toamasina.

Roland Ratsiraka n'a pas mâché ses mots en déclarant notamment que « cette situation est inacceptable mais prévisible car depuis des années on dénonce la mauvaise gouvernance au sein de la société Jirama et que les petits délinquants sont en prison mais les gros bonnets restent intouchables. Tous les travailleurs, les cybers, les salons de coiffure etc. restaurant sont dans des conditions inadmissibles ». Or a-t-il dit, « Le slogan du président est "Madagascar tsy maintsy mandroso", Madagascar doit avancer, ça signifie que la population doit accepter dans son esprit que nous avançons alors que la réalité est contraire ». Parmi les raisons de cette situation l'incapacité du gouvernement de régler les dettes des pétroliers puis le retard d'Andry Rajoelina pour signer le barrage Volobe, un projet de 500 millions de dollars qui est une énorme opportunité pour Tamatave. Espérons que la population boycottera les candidats du régime lors des prochaines échéances électorales.

Plateforme

À la question des journalistes sur la scission du collectif des candidats en deux, le député a répondu qu'« il a toujours estimé que cette coalition ne reposait que sur trois revendications et rien d'autre. La refonte de la Ceni, le gouvernement et la HCC et que l'expiration de cette coalition était le 20 novembre. En effet, après cette date, ce n'était plus possible pour le MTS de rester avec certaines personnes du collectif. Nous avons combattu la violation de l'État de droit et de la gouvernance depuis 2002 et certains membres du collectif étaient responsables à cette époque ». Toujours à propos des élections, « le MTS comme depuis 25 ans aura des candidats dans au moins 30 circonscriptions. La coalition kolektifan'ny Malagasy, la nouvelle coalition formée par le MTS, MMM, ARB, FMI et FTT forment une plateforme pour les législatives ». Roland Ratsiraka pense par ailleurs que « Andry Rajoelina a gagné une bataille mais ne gagnera jamais la guerre ». Il a cité notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, la lutte contre tous les trafics, la lutte contre la corruption, la lutte contre la déforestation. Et de conclure que « ne plus instaurer la culture du mensonge pour les prochaines années à venir, rien ne changera en terme de développement ».