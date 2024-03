Madagascar: Rugby - Jeux africains - Les Ladies Makis, plus déterminées que jamais

Les Jeux africains font leurs débuts historiques au Ghana, avec l'introduction tant attendue du rugby à VII. L'équipe féminine malgache pourrait nous offrir une autre médaille à ce rendez-vous panafricain. Les ingrédients sont réunis. La délégation composée de 12 joueuses et des techniciens a rejoint Accra, hier, dans l'après-midi. Les protégées de Mamy Andriamaro et Noé Mboazafy sont plus déterminées que jamais après plusieurs jours de stage bloqué. En effet, le regroupement s'est poursuivi une semaine après les Jeux des Îles durant lesquels les Ladies Makis ont brillé en or. « Nous allons faire de notre mieux pour remporter la médaille d'or », a noté la capitaine hier au temple à Andohatapenaka.

Ces rugbywomen, membres de l'équipe nationale, n'arrêteront leur entraînement que la veille de leur départ. Elles étaient prévenues sur leurs adversaires dans la poule C à savoir la Zambie, la République démocratique du Congo et le Bénin. Franchir la phase des poules, c'est le mot d'ordre. Décrocher une médaille, c'est l'objectif à atteindre. Pour le coach, seule la Zambie reste une équipe difficile à battre.

Les autres ne représentent aucun danger. La bande à Claudia débute contre la RDC le 18 mars avant de jouer face au Bénin et à la Zambie. Avant de rejoindre l'aéroport d'Ivato, le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Haja Resampa, est venu au stade Makis Andohatapenaka. Une occasion pour le numéro un du sport malgache de donner le traditionnel « tso-drano » (bénédiction) à la délégation. Il a fait savoir que l'important n'est plus de participer, lorsqu'il s'agit d'un tournoi international, mais il est essentiel de remporter la victoire au pays.