Ile Maurice: Cyclisme - Deux nouvelles médailles de bronze pour Maurice

Le Head Coach Trevor Court l'avait prédit. Les deux sélections mauriciennes pouvaient prétendre à une place sur le podium, plus précisément la médaille de bronze. Le technicien étant pleinement conscient que l'Érythrée et l'Afrique du Sud représenteraient des os durs, autant en masculin qu'en féminin. Ces deux nouvelles médailles de bronze portent le total de Maurice à sept.

En masculin, il y avait quatre tours de circuit à effectuer pour une distance totale de 59,6 kilomètres. 16 nations étaient en lice. Quand les dernières formations ont pris le départ, on a vite compris que les Érythréens Dawit Yemane, Merhawi Kudus, Milkiyas Hayle et Nahom Zeray étaient les plus forts. Ensuite venaient les Sud-Africains Conrad Blaine, Brandon Downes, Daniyal Matthews et Dillon Geary. Puis, les Mauriciens Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé se retrouvaient à la lutte pour la troisième place avec les Éthiopiens et les Algériens.

A un moment après avoir tout donné, Matombé se faisait décrocher et l'équipe de Maurice se retrouvait à trois pour contenir l'Éthiopie et l'Algérie. Mais les Algériens qui perdaient eux aussi un élément, allaient faiblir au fil des kilomètres. Mais l'Éthiopie restait une menace que les Mauriciens parvenaient, cependant, à endiguer pour sauver leur troisième place. Il s'agit de la deuxième médaille mauricienne aux Jeux d'Afrique en contre-la-montre par équipes après celle en argent du quatuor Yannick Lincoln, Yolain Calypso, Pascal Ladaub et Hugo Caetane en 2011 au Mozambique.

Lucie Lagesse, Aurélie Halbwachs-Lincoln et Raphaëlle Lamusse ont pu décrocher la médaille de bronze malgré des conditions difficiles.

En féminin, la distance à parcourir était de 44,7 kilomètres, soit trois tours du circuit. Huit nations étaient au départ. Aurélie Halbwachs-Lincoln, Raphaëlle Lamusse et Lucie Lagesse sont parties en dernière position. Avec le désavantage de n'être que trois, il leur fallait bien gérer leurs efforts et s'assurer que personne ne se mette dans le rouge tôt dans la course. Après le premier tour, l'Érythrée était en première position avec 3 secondes d'avance sur l'Afrique du Sud et 34 secondes sur Maurice qui était au coude à coude avec le Nigeria. A la fin de la deuxième boucle, les Sud-Africaines étaient devant avec une petite seconde d'avance sur les Érythréennes alors que les Mauriciennes avaient plus d'une minute de retard mais une bonne avance sur le Burkina Faso. Au final, c'est l'Érythrée qui l'emportera en 52 minutes et 31 secondes, soit avec 8 secondes d'avance sur l'Afrique du Sud alors que les Mauriciennes bouclaient leur course en 54:28 (temps officieux).

«C'est une médaille qui vaut de l'or. Mardi, Lucie et moi nous avons été malades. Nous avons eu une petite insolation. Heureusement, sur la ligne de départ, ça a été. On a pu se concentrer. Je pense que notre force c'est d'être vraiment soudés. On ne va pas courir n'importe comment et laisser les autres souffrir derrière. On s'est parlé pour savoir comment chacune se sentait. Raphaëlle (Lamusse) a repris le vélo il y a deux mois seulement pour nous permettre de participer à cet événement. Pour nous, une médaille de bronze, c'est énorme. C'est une belle récompense. Le fruit du travail de toute une équipe. On a vraiment bien bossé ensemble pour pouvoir remporter cette médaille», devait commenter Aurélie Halbwachs-Lincoln.

«C'est un résultat fantastique avec deux médailles de bronze. Les filles surtout, n'étaient que trois. Comme je le disais hier, nous avions l'objectif de décrocher deux podiums. Je suis très content de la manière dont tous les coureurs ont évolué. Tout le monde s'est donné à 100%. Maintenant, nous nous concentrons sur la prochaine épreuve (aujourd'hui), le contre-la-montre individuel. Aurélie (Halbwachs-Lincoln), Christopher (Lagane) et Aurélien (de Comarmond) seront nos représentants dans cette épreuve», a indiqué, pour sa part, Trevor Court.