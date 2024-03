Ile Maurice: Navin Ramgoolam remporte une première manche contre l'état, le CP et Heman Jangi

L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a gagné une première manche contre l'État, le commissaire de police (CP) et l'ex-responsable du Central Crime Investigation Department (CCID), Heman Jangi, dans le cadre de sa réclamation de Rs 225 millions. Le jugement interlocutoire a été prononcé hier par la juge Karuna Gunesh-Balaghee.

La juge, après avoir analysé les points mis en avant par les défendeurs pour contester la réclamation de Navin Ramgoolam, a rejeté leur motion. Le procès sera appelé devant la Master and Registrar le 28 mars pour fixer la date à laquelle il sera entendu sur le fond. Dans sa plainte, Navin Ramgoolam a précisé qu'une série d'actes illégaux avait été initiée contre lui par les défendeurs.

C'était purement une vendetta politique contre sa personne, avait-il dit dans sa plainte, orchestrée par le CCID, sous les commandes du CP et d'Heman Jangi. Dans leur motion, les défendeurs ont soutenu que les raisons avancées par l'ex-Premier ministre «do not disclose a cause of action» contre eux. Ils ont souligné que Navin Ramgoolam était sous contrôle judiciaire et non sous contrôle administratif. La juge n'a pas retenu les arguments des défendeurs.

Navin Ramgoolam a indiqué dans sa plainte que lors de la campagne électorale entre octobre et décembre 2014, l'ancien leader de la coalition dirigée par sir Anerood Jugnauth avait déclaré en public qu'il allait ordonner au CP d'ouvrir une enquête contre lui et de le mettre en prison si sa coalition remportait la victoire. L'ancien Premier ministre devait rappeler que sa maison, située à la rue SSR, et sa résidence, sise à Riverwalk à Vacoas, avaient été perquisitionnées par la police. Navin Ramgoolam avait été arrêté et présenté devant la Bail and Remand Court le 7 février 2015. Il est resté un jour en détention. Navin Ramgoolam avait à nouveau été arrêté le 15 mai 2015 et détenu en cellule policière du 15 au 17 mai 2015. Plusieurs charges provisoires avaient été logées contre lui et il avait été encore une fois arrêté le 3 juin 2015.

Neuf charges provisoires contre lui ont été rayées. Selon Navin Ramgoolam, le CP et Heman Jangi, un proche de sir Anerood Jugnauth, avaient agi «tortuously, oppressively and without reasonable or probable cause and overzealously» pour faire plaisir à sir Anerood Jugnauth. Les défendeurs avaient soutenu que la plainte de Navin Ramgoolam' «is misconceived and should be dismissed», mais la juge Gunesh-Balaghee n'est pas de cet avis. Après une analyse des arguments mis en avant par les défendeurs, cette dernière considère qu'il n'y a pas de «merit in the plea in limine which is accordingly set aside». Navin Ramgoolam était représenté par Me Gavin Glover, Senior Counsel, et Me Raju Sewraj, Senior Attorney.