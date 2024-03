Tunisie: Attentat à Zurich - Un adolescent victime de cyber-radicalisation passe à l'acte

L'adolescent s'est-il radicalisé seul devant son poste à travers les réseaux sociaux ? Était-il sous l'influence directe de personnes ou de groupes radicaux ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Les raisons ne seront connues qu'après la clôture de l'enquête.

Il n'a pas grandi en Tunisie, mais à Zurich, au nord de la Suisse. Né en 2008, il a rejoint ce pays en 2011, à trois ans, où il a été naturalisé en 2015. Rien ne le prédestinait à accomplir un acte aussi exécrable, puisqu'il vivait une vie tranquille, sans histoire, auprès de ses parents suisses d'origine tunisienne.

A 15 ans, il a pourtant commis l'irréparable, en s'attaquant samedi dernier, avec un couteau, à un Juif orthodoxe d'une cinquantaine d'années.

L'adolescent a été très vite neutralisé par les passants et interpellé sur les lieux par la police pour être placé en détention préventive. «L'état de santé de la personne agressée s'est légèrement amélioré depuis, sa vie n'est plus en danger», relèvent des médias suisses.

L'adolescent s'est-il radicalisé seul devant son poste à travers les réseaux sociaux? Était-il sous l'influence directe de personnes ou de groupes radicaux ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Les raisons ne seront connues qu'après la clôture de l'enquête, mais la police du canton de Zurich et le ministère public n'excluent pas un «crime antisémite».Toutefois, la police a levé le voile sur une vidéo postée par l'adolescent en question dans laquelle il fait allégeance à l'Etat islamique et appelle au combat mondial contre les Juifs».

Un loup solitaire

L'incident a fait l'objet de plusieurs condamnations de différentes parties en Suisse, car aucune cause au monde ne peut légitimer de tels actes. Heureusement, les jeunes tunisiens qui se sont installés dans les pays européens, au Canada ou aux USA ont honoré leurs pays dans divers domaines, alors que certains se sont malheureusement radicalisés et devenus violents.

Mais on rappellera toujours que ce jeune n'a pas été élevé en Tunisie et qu'il est l'enfant d'un couple qui a choisi de s'installer en Suisse et d'avoir la nationalité de ce pays. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi les médias insistent à évoquer son pays d'origine qu'est la Tunisie ! Il est parti en bas âge de son «pays d'origine». Il a été élevé et a grandi en Suisse. Il est citoyen suisse.

A ce titre, nul ne pourra s'ériger en donneur de leçons en matière de vivre-ensemble. La Tunisie a été longtemps, l'est toujours, et le restera, une terre d'accueil aussi bien pour les Juifs que pour les Chrétiens. De tels actes isolés sont à prendre en considération dans le cadre de l'approche analytique du phénomène de radicalisation observé chez les jeunes partout dans le monde. Le terrorisme n'a ni couleur, ni religion, ni race, ni frontière morale.

Hostilité contre les communautés musulmane et juive

Aussi bien les Musulmans que les Juifs sont confrontés de plus en plus à différentes formes de discrimination, d'hostilité et d'actes terroristes en Suisse. Selon l'organisation «Humanrights -- droits humains en Suisse», «les personnes se définissant comme musulmanes ou étant perçues comme telles sont confrontées à différentes formes de discrimination», rapporte l'organisation, dans la république helvétique.

De plus, les clichés racistes contre les Musulmans sont largement répandus et se retrouvent également au coeur de décisions politiques.

Les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse depuis le 7 octobre. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation a récemment publié un rapport faisant état d'une hausse de 68% d'actes antisémites en un an. Près de la moitié d'entre eux se sont produits après le 7 octobre, rapporte la Radio-télévision suisse (RTS).