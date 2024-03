Madagascar: Printemps des Poètes des Afriques - Une 21e édition consacrée aux poètes patriotes

Le 21e Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs se tiendra les 16 et 17 mars 2024 à la Société des Poètes français à Paris VIe. Il a pour thème « Poètes résistants de France et d'Afrique au XXe siècle ». Le président-fondateur du festival, le poète et universitaire Thierry Sinda a souhaité inscrire l'édition 2024 dans une mise en parallèle entre les poètes résistants de la Seconde Guerre mondiale et les poètes résistants colonisés.

Selon Thierry Sinda « les deux mouvements poétiques se sont levés contre une occupation étrangère ; Ils ont écrit des poèmes contestataires : les premiers contre l'Occupation de la France par l'Allemagne nazie, les seconds contre l'occupation coloniale française. » Il ajoute que c'est un terrain de comparaison nouveau qui n'a jamais été exploré.

Lors du festival un hommage sera rendu à feu le philosophe africain Paulin Hountondji. Cela permettra de rappeler le débat des années 1970, autour de l'existence ou de la non existence d'une philosophie africaine autonome de la philosophie occidentale. La conférence hommage sera donnée par Victor Hountondji, docteur ès lettres. Les scènes ouvertes seront animées par le directeur artistique Moa Abaid. Plusieurs poètes malgaches y sont conviés : Francine Ranaivo, Hanitr'Ony, Freddy Jaoffera et Anstiva. Le festival est parrainé par Martial Sinda, poète patriote révéré et historien de renom.