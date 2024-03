Afrique: 13es Jeux africains / Bras de fer - Début des compétitions ce jour

Les quatre feristes malgaches entrent en compétition ce jour au CD Hall à Accra. C'est la première fois que le bras de fer figure parmi les disciplines des Jeux africains.

Des médailles d'or sont en jeu aujourd'hui, et les Malgaches ont toutes leurs chances. Les quatre représentants malgaches entrent en compétition. Après les premiers championnats d'Afrique au Nigeria en 2022, c'est deux ans plus tard qu'ils affrontent à nouveau leurs adversaires du continent. Herilala Rakotoniaina est engagé dans la catégorie des +100 kg. Aujourd'hui, c'est la compétition pour la main gauche. Il participera de nouveau en compétition pour la main droite et en Masters. Au Nigeria, il a remporté la médaille d'argent. Tahina Rakotonirina combattra dans la catégorie des moins de 85 kg. Il a également été classé deuxième au Nigeria en 2022, mais dans la catégorie des moins de 75 kg.

Iary Randrianantoandro n'est pas un novice et sera en action chez les moins de 75 kg. Il a fini quatrième au Nigeria. Amaraldo Rakazoniaina Andrianantenaina sera en lice chez les moins de 65 kg. «Nous avons préparé ces Jeux Africains avec beaucoup de sérieux. C'est la première fois que notre discipline est au programme et nous devons être à la hauteur. La préparation a débuté depuis longtemps et de manière continue. Nous sommes prêts, motivés et surtout, le moral de la troupe est au beau fixe», nous a confié Herilala Rakotoniaina. L'Égypte, le Mali et le Togo sont les trois pays très redoutés par les Malgaches, mais tout est possible. Hier, aucune médaille n'a été remportée par les deux représentantes malgaches en compétition en haltérophilie et en judo. La Grande île totalise toujours 13 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 7 en bronze.