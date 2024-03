Madagascar: Dossier de villes amies - La zone de développement économique de Zibo, de bonnes choses, de bonnes personnes, un bon coeur, une forte vitalité de développement

En ce froid printemps de mars, les roseaux du parc de la zone humide de Wacungou de la zone de développement économique de la ville de Zibo de la province du Shandong, sont pittoresques, avec des groupes de canards jouant dans l'eau et deux aigrettes dansant à la surface de la rivière.

Les méandres de la rivière Xiaofu s'écoulent lentement du côté sud-ouest du village de Huangjia, et les villageois sont profondément touchés par les changements survenus dans l'environnement au fil des ans. « L'environnement s'améliore de plus en plus, je n'aurais jamais cru pouvoir vivre un jour à côté d'un parc ». a déclaré M. Gao, un villageois. Le parc de la zone humide de Wacungou couvre une superficie de 273 acres, avec un investissement total de 75 millions de yuans. Le parc utilise l'arrière-pays du front de rivière pour creuser la rivière intérieure, améliorer l'efficacité énergétique du contrôle des inondations de la rivière tout en augmentant l'espace d'excursion du paysage, l'île écologique dans l'eau est un excellent habitat pour les oiseaux, pour créer un grand nombre d'installations hydrauliques et 7 ponts à chevalets, pour construire une image de l'homme et de la nature en harmonie avec la stabilité de l'écosystème et la santé de la belle image.

Des parcs de zones humides, des parcs cyclables et d'autres parcs inclusifs, la capacité de charge du « grand », aux parcs de rue, les sentiers verts et d'autres services autour, pratique pour les masses de la « petite scène », ces petits et grands éléments, est une carte de parc régional d'un point de pivot, et ils se font écho, reliant la ligne au point, et construisant l'arrière-plan écologique du développement de haute qualité de la ville avec la ligne dans la surface.

%

Depuis 2023, la zone de développement économique de Zibo a réalisé 11 projets pour la construction de l'ensemble du parc, avec une idée et un plan clairs. Dans la construction de l'environnement écologique pour établir le modèle, la réparation lourde, construire des barrières de sécurité urbaine, augmenter la résilience écologique de la ville ; dans l'amélioration des fonctions urbaines pour augmenter les installations, les déplacements, le réseau de transport vert en plastique, construire un partage confortable de la ville ; dans la diversification de la disposition industrielle, le long de la chaîne, en se concentrant sur l'industrie manufacturière avancée, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux et l'économie numérique des trois principales industries de pointe, construire des plates-formes, construire des mécanismes, un investissement fort, façonner le système de l'industrie verte, promouvoir le développement de haute qualité.

La zone de développement économique de Zibo est située dans la zone centrale de Qilu, et aussi dans la région reliée à la mer de Bohai et à la montagne de Taishan, qui possède une histoire et une culture profondes,une base industrielle solide, le système industriel est complet, est réputé à l'intérieur et à l'extérieur de la « capitale chinoise de la céramique », « le berceau de l'industrie de l'aluminium de la Chine ».

À l'heure actuelle, cette région est devenue un pôle d'investissement dans les terres chaudes, afin de créer une fenêtre de démonstration pour un développement vert, faible en carbone et de haute qualité. Dans cette région, la transformation et la modernisation des industries traditionnelles, les industries émergentes s'enracinent et se développent, et les industries dominantes deviennent progressivement une chaîne de potentiel.