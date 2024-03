Madagascar: Indice du Développement Humain - Madagascar à la 177e place sur 193 pays

Le rapport 2023-2024 sur l'Indice du Développement Humain est sorti et note une régression de plus de la moitié des pays les plus pauvres.

Avec un Indice de Développement Humain de 0,487 en 2022, Madagascar se situe dans la catégorie des pays à faible développement humain. Se positionnant à la 177e place sur 193 pays et territoires, la Grande île enregistre une hausse de 0,003 points par rapport à l'indice de l'année 2021, note le document signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La lecture dudit document fait savoir « qu'entre 1999 et 2022, la valeur de l'IDH du pays est passée de 0,431 à 0,487. Soit, une variation de 13,0% ». Il conviendrait de noter que l'IDH correspond à une mesure sommaire qui permet d'évaluer les résultats moyens dans trois dimensions fondamentales du développement humain. A savoir : « une vie longue et saine, l'accès au savoir et un niveau de vie décent ».

Chiffres

Pour Madagascar, entre 1999 et 2022, l'espérance de vie à la naissance a changé de 7,9 ans, le nombre d'années de scolarisation attendu est passé à 1,6 an et le nombre d'année de scolarisation moyenne est de 0,8 an. Par ailleurs, la lecture du rapport 2023-2024 sur l'indice du développement humain donne des aperçus sur l'inégalité de genre. L'inégalité entre les hommes et les femmes est mesurée via trois domaines clés, à savoir la santé génésique, l'autonomisation et le marché du travail. « La santé reproductive est mesurée par le taux de mortalité maternelle et le taux de natalité chez les adolescentes ; l'autonomisation est mesurée par la part des sièges parlementaires occupés et la part de la population ayant au moins un certain niveau d'éducation secondaire pour chaque sexe ; et la participation au marché du travail est mesurée par les taux de participation à la population active pour les femmes et les hommes », peut-on lire dans le rapport. Étant à la 145e place sur 166 pays, Madagascar observe une valeur d'Indice d'inégalité de genre de 0,574.