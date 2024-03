Madagascar: Nombre de députés à élire - L'opposition dénonce un calcul politique

Les premières réactions concernant la hausse du nombre de sièges à pourvoir à Tsimbazaza viennent du parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana. Ligué au sein de la plateforme politique Firaisankina, le TIM se trouve parmi les partis les plus actifs dans la préparation des législatives du 29 mai prochain. Face à la décision de l'Exécutif de fixer le nombre de députés à élire à 163, 12 députés de plus par rapport à la dernière législature qui comptait 151 députés, Hanitra Razafimanantsoa, candidat Firaisankina dans le Ier arrondissement de la capitale, et Rina Randriamasinoro, candidat Firaisankina dans le IVème arrondissement, ont dénoncé un calcul politique pour « faire élire des candidats de l'administration ». Le parti TIM et le Firaisankina, selon Rina Randriamasinoro, se sont déjà préparés à toutes les manoeuvres politiques que le régime manigance.

Les vraies batailles pour ces législatives se déroulent dans les grandes agglomérations. Là où le Firaisankina attend déjà de pied ferme les candidats de l'administration. Bastions du parti Tiako i Madagasikara, la plupart de ces grandes villes risquent de causer des problèmes au régime. « On a doté chacun de ces districts d'un député de plus car ils ont peur de ne pas y avoir des élus », a, quant à elle, souligné la candidate du Ier arrondissement.

Dans le rapport du conseil des ministres de ce mercredi, il a été indiqué que « les districts qui comptent plus de trois cent dix mille habitants » sont représentés par deux députés. Les six arrondissements d'Antananarivo, qui constituent des districts à part entière, font partie des circonscriptions où il faudra élire deux députés. Il en est de même pour les cinq districts, chefs-lieux de provinces de Toamasina, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa et Antsiranana. La neutralité de cette décision est à discuter selon ces candidats qui veulent rassurer leurs partisans. « Nous allons ajuster notre stratégie par rapport à cette nouvelle configuration », a fait noter Hanitra Razafimanantsoa.