Madagascar: Marovoay - Vingt-cinq kilomètres de canaux bétonnés par le Padap

Mieux vaut tard que jamais. Le projet de bétonnage de vingt-cinq kilomètres de canaux d'irrigation dans la plaine de Marovoay est finalement achevé. Cette grande et longue infrastructure permettra d'arroser plus de 2 000 hectares de rizières dans la plaine de Marovoay, localisés dans quatre communes.

À l'initial et selon le contrat, le projet aurait dû prendre fin vers la fin de l'année écoulée. Mais des problèmes techniques ont retardé son achèvement dans les délais impartis.

La Banque mondiale et l'Agence française de développement, à travers le Projet d'agriculture durable par une approche paysage (Padap), initié par les ministères de l'Agriculture et l'Élevage et de l'Eau et l'Assainissement, a financé ces travaux de bétonnage du canal d'adduction d'eau dans les secteurs 4, 5, 6 à Marovoay. Ils entrent dans le cadre du Padap. Dans la même foulée, le projet s'achèvera officiellement dans la région Boeny vers la fin du mois d'avril.

La cérémonie officielle de présentation des réalisations du projet Padap dans la région Boeny, s'est déroulée le 7 mars, à l'hôtel Les Roches Rouges à La Corniche. « Le Boeny fait partie des quatre régions qui ont bénéficié du Padap. Il a débuté en 2017 et sera achevé vers la fin du mois d'avril. Cet atelier est organisé à la fois pour clôturer officiellement le projet , mais aussi pour déterminer les prochains projets à poursuivre afin de protéger, à long terme, le cadre de vie dans la plaine de Marovoay. L'environnement des paysans s'est dégradé au fil du temps et cette situation a affecté la production rizicole, car le district de Marovoay est le deuxième silo de Madagascar dans la production du riz. La protection de l'environnement des agriculteurs fait également partie du projet. Nous devons nous ouvrir, désormais, dans l'exportation du riz et l'État se concentre sur Marovoay et déploie des efforts pour pouvoir le réaliser », déclare le directeur général de l'Agriculture et de l'Élevage, Feno Andriamanalina.

« La région Boeny est satisfaite d'avoir pu bénéficier du projet. Nous avons constaté les nombreuses réalisations, dont l'irrigation des rizières et la construction de routes pour faciliter la circulation et la libération des produits. Nous souhaitons la poursuite du projet et sommes prêts à vous appuyer pour le promouvoir et le soutenir », rassure le secrétaire général de la région Boeny.

Selon le coordonnateur régional, l'objectif du Padap est d'augmenter la production liée à la gestion durable des ressources naturelles dans un environnement équilibré.