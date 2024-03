Ile Maurice: Triathlon - L'Entêté, Staub et Gérard en action aujourd'hui

Trois élites de Maurice prendront part, aujourd'hui, à un triathlon sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) à Accra. La compétition est très importante pour nos représentants puisqu'elle est qualificative pour les JO Paris 2024.

Sauf désistement de quelques triathlètes, il y aura 20 participantes chez les filles (dont Julie Staub) et 25 participants chez les garçons (dont Laurent L'Entêté et Rémy Gérard). La compétition - qui aura lieu à 14h30 (heure de Maurice) pour les dames et 16h30 pour les hommes - débutera au centre aquatique du Borteman Games Complex. Autrement dit, l'épreuve de natation se déroulera en piscine (dans un bassin de 50 mètres à 10 couloirs) sur une distance de 750 mètres (soit 15 longueurs pour chaque participant). La transition pour les épreuves de cyclisme et de course à pied se situera non loin du centre aquatique.

De nos trois représentants, Laurent L'Entêté est celui qui aura le plus la pression. Occupant la 125e place sur le plan mondial (avec 1139,88 points) et la 6e sur le continent africain, il lui faudra non seulement gagner des points mais aussi terminer la course devant l'Egyptien Seifeldeen Ismail (1140,79 points, 123e mondial et 5e Africain) pour être éligible pour les JO de Paris. En effet, actuellement, comme le représentant de l'Egypte devance le Mauricien - par 0.91 point - au classement mondial, c'est lui qui est provisoirement éligible pour les Olympiades parisiennes.

Pour rappel, pour que Laurent l'Entêté se qualifie pour les JO, il lui faut - selon la règle du «New Flag» - être parmi les 180 premiers au classement mondial et être le premier représentant d'un pays africain dont les triathlètes ne se soient pas directement qualifiés pour les JO de Paris. Mais pour que Laurent gagne des points aux Jeux d'Afrique, il aura besoin de réaliser une performance qui ne soit pas supérieure de 8% que le temps du vainqueur. La tâche sera dure mais pas impossible pour le Mauricien qui a eu l'occasion de se préparer à l'étranger en vue de la compétition du Ghana.

Les mêmes règles d'éligibilité s'appliquent à Rémy Gérard (334e mondial et 12e Africain) et Julie Staub (259e mondial et 8e triathlète en Afrique). Les deux triathlètes sont eux aussi - comme Laurent L'Entêté - des habitués des compétitions africaines, voire asiatiques ou européennes. Ils feront tout pour obtenir le meilleur classement possible à défaut de monter sur le podium.

A noter que le Zimbabwéen Rick Fulton (connu des Mauriciens pour avoir officié dans notre pays) sera le délégué technique de ce triathlon sprint et qu'Ahmed Saadalla y agira comme Assistant Technical Delegate.