Congo-Brazzaville: Booster les PME et PMI

Les Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) font face à un certain nombre de problèmes dont celui du financement qui constitue depuis toujours un obstacle pour qu'elles participent à la croissance économique et contribuent au processus de diversification de l'économie nationale.

Souvent confrontées à un manque d'accompagnement et à l'accès difficile aux crédits pour développer leurs activités, en dépit de ce qu'elles participent tant soit peu à la réduction du chômage, les PME et PMI au Congo ont besoin d'être boostées. Mais les entrepreneurs comprennent que le monde des affaires a ses règles, ses habitudes et ses principes.

Pour ce qui concerne le financement lui-même, la mise en place d'un dispositif global qui permet aux entreprises de se développer et aux institutions financières de pouvoir les soutenir est indispensable. Vu sous cet angle, l'initiative du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) qui vient de s'associer au Fonds africain de solidarité (FSA) pour assister les PME et PMI congolaises est salutaire.

L'objectif étant d'améliorer l'appui aux Très petites et moyennes entreprises intervenant pratiquement dans leur processus de développement. Au regard de la situation antérieure qui a prévalu au sein du Figa, il est impératif d'apporter plus de rigueur dans le fonctionnement de cette structure publique dont la mission est de garantir les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires. Procéder ainsi éviterait de retomber dans les travers du passé.