Congo-Brazzaville: Vie associative - Bantu culture prévoit une table ronde sur l'entrepreneuriat culturel

L'association Bantu culture que préside Cherel Otsamingui organisera, le 18 avril, une rencontre sur l'entrepreneuriat culturel et créatif sur le thème « Entreprendre dans la culture : quelles opportunités d'emplois pour la jeunesse congolaise ? ».

L'entrepreneuriat culturel et créatif est un espace où l'art, la créativité et les compétences entrepreneuriales se rencontrent pour donner naissance à des projets innovants et inspirants. C'est un domaine qui englobe plusieurs secteurs tels que la mode, le design, l'architecture, les livres ... A l'ère où l'on parle des industries culturelles et créatives, elles sont considérées comme des secteurs de l'économie mondiale qui connaissent la croissance la plus rapide en Afrique, en absorbant de plus en plus la population active, en créant des emplois et luttant contre la pauvreté.

C'est dans cette lancée que la rencontre envisagée aura pour objectif d'encourager la créativité afin de favoriser l'innovation et la croissance. Ce qui contribuera à un environnement dynamique et inspirant où les entrepreneurs culturels et créatifs peuvent prospérer, notamment les ateliers de formation, des conférences sur la créativité, l'encouragement des étudiants et des jeunes professionnels à explorer différentes disciplines artistiques et à développer leurs compétences, le partage des expériences, l'échange des idées et la collaboration lors des événements, la mise à disposition des espaces de travail partagés, des studios, des équipements et des outils pour les artistes et les créateurs, l'organisation des événements, des festivals et des expositions pour mettre en avant les talents locaux et créer des prix ainsi que des reconnaissances pour les réalisations créatives exceptionnelles.

Bantu culture se fixe pour mission de mettre en valeur la culture et les arts au service du développement de la jeunesse congolaise. Elle vient rappeler aux jeunes que ces industries culturelles et créatives jouent un rôle important dans le système d'apprentissage et d'emploi au Congo mais restent cependant « mal structurées », a fait savoir Cherel Otsamingui.

Notons que cette table ronde annonce la deuxème édition de "To kutana expo", une rencontre nationale permettant aux artistes peintres de vivre de leur art et de porter leurs voix au-delà des frontières congolaises.