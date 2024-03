Maroc: Opération 'Ramadan 1445' - Plus de 100.000 ménages bénéficiaires dans l'Oriental

Oujda — Quelque 100.016 ménages de la région de l'Oriental ont bénéficié de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1445", soit une augmentation de 68,63% par rapport à l'année 1443 H (59.310 familles bénéficiaires).

Selon les données de la coordination régionale de l'Entraide nationale, cette opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan, concerne 19.300 familles dans la province de Jerada, soit une augmentation de 100% par rapport à l'année 2022, suivie par les provinces de Figuig (17.700) et Guercif (14.800), en hausse de 8.850 et 7.400 familles respectivement par rapport à il y a deux ans.

De même, 12.704 ménages ont bénéficié de cette opération au niveau de la province de Taourirt (en hausse de 100% par rapport à 2022), 11.685 à la province de Driouch, 11.319 à Nador, 6.312 à Berkane suivie de la préfecture d'Oujda-Angad avec 6.196 familles bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur régional de la l'Entraide nationale de l'Oriental, Hamid El-Khazri, a affirmé que cette opération, organisée en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à apporter assistance et soutien aux groupes sociaux les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées sans soutien de famille, les personnes handicapées et les veuves.

Il a fait savoir que des comités provinciaux et locaux ont été constitués pour veiller à ce que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, à commencer par l'actualisation des listes et la préparation des magasins, la réception des vivres et leur examen, en passant par la distribution des cartes de bénéficiaires et de l'aide aux ayants droit inscrits sur les listes qui ont été recensées.

Le panier d'aide alimentaire contient de la farine de qualité (10 kg), de riz (5 kg), de sucre (4 kg), de lentilles (1 kg), deux boîtes de tomates de 800 grammes, de pâtes (1 kg), et du thé (850 grammes), de l'huile de table (5 litres) et de lait (6 litres).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, avait procédé, mercredi à l'arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l'opération nationale "Ramadan 1445", initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l'opération "Ramadan 1445", porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).