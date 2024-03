Congo-Brazzaville: Musique - Michel Rafa en concert à Brazzaville

Le fondateur du mythique ballet théâtre Lemba et artiste aux talents multiples qui fait la fierté du Congo hors des frontières, Michel Rafa, donnera un concert inédit le 23 mars, au Centre culturel Zola de Brazzaville.

Né au Congo et de son vrai nom Louzala, Michel Rafa, le roi de la musique traditionnelle congolaise et promoteur du patrimoine africain, est le responsable du ballet théâtre Lemba qu'il a créé le 18 juin 1974, à Paris, avec d'autres jeunes congolais dont Prosper Nkouri et Pierre Mata, trois ans après son arrivée en France pour une formation technique et régie-gestion en administration culturelle, au Havre, et ensuite au Conservatoire des arts et métiers de Paris, pour se rappeler son pays le Congo.

Ce ballet avait pour but de propulser sur le devant de la scène parisienne un grand ensemble noir capable de promouvoir, de représenter et de revaloriser la culture africaine. Il a marqué les premiers pas dans l'essor de la musique africaine en France.

Composée d'une vingtaine de musiciens, danseurs, comédiens originaires du Congo, des Antilles, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, de la France, du Sénégal, de la Centrafrique, la compagnie met en lumière la danse, le chant et le théâtre au coeur de ses prestations colorées de chants et rythmes du Congo. Michel Rafa a opté pour la musique traditionnelle de son pays d'origine qu'il n'a cessé de chérir et de défendre au niveau international. Ce choix s'explique par son désir de valoriser et de promouvoir le patrimoine culturel congolais, mais aussi africain. Cette persévérance s'est avérée fructueuse avec une renommée internationale, des tournées dans plusieurs pays du monde, des prestations dans des grands événements culturels et des grands souvenirs, comme sa rencontre avec le feu président burkinabè, Thomas Sankara, qu'il a accompagné à Chicago avec son ballet théâtre.

Ses inspirations, Michel Rafa les puise du Congo et les chante en kongo, sa langue maternelle avec des instruments traditionnels tels que le ngoma (tam- tam) car, dit-il : « Je chante en langue maternelle parce que je suis plus à l'aise dans ma culture d'origine. Sans le Congo, je ne devrais pas exister. C'est pourquoi dans mes oeuvres je dis toujours Michel Rafa et le ballet théâtre Lemba, musique et chants du Congo. Parce que le Congo est un grand pays, il y a beaucoup de choses à dire et montrer sur ce pays. On n'a pas encore fini de le faire et tant que l'artiste vit, il n'est pas en fin d'inspiration ».

L'artiste a atteint son apogée avec l'opus "Lubamba" qui signifie la mémoire, après les succès éclatants avec l'incontournable morceau "Ngoma ya kongo1". Cet album est inscrit dans le registre des chants traditionnels réussis, surtout avec la participation de Théo Blaise Nkounkou, qui a donné à l'album une coloration nouvelle et une dimension artistique plurielle.

A la fois traditionnel, moraliste et humaniste, Michel Rafa, ce musicien aux talents multiples dont la passion pour la musique traditionnelle ne l'a jamais quitté malgré de nombreuses années passées en France où il réside toujours, n'a cessé de montrer sa véritable mission, celle de donner aux autres le goût, l'envie, le plaisir d'aimer la culture africaine, les us et coutumes. Dans le fond, il véhicule de messages incandescents d'amour, d'unité, de sagesse, de tolérance, de générosité, de solidarité, de partage, de fraternité, bref des valeurs conviviales traditionnelles qui fondent notre société.