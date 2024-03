Congo-Kinshasa: Sportissimo - La Fécostra au service du sport travailliste en RDC

Le sport étant reconnu comme un droit fondamental de l'homme, dont doit jouir tout travailleur, la République démocratique du Congo (RDC) l'a si bien compris par la création, en date du 2 juillet 2023, de la Fédération congolaise du sport travailliste et amateur (Fécostra).

Soucieuse de répondre aux dirigeants sportifs du monde des travailleurs et de favoriser la pratique du sport avec l'esprit corporatif par l'éducation pour tous à la participation en faveur de la paix, la Fécostra a pour rôle d'organiser, de promouvoir, de développer, de coordonner, de contrôler et de diriger la pratique des activités physiques et sportives, touristiques et des loisirs, pédagogiques, scientifiques et culturelles dans le monde des travaillieurs de la RDC.

Née en conformité des lois qui régissent la pratique des activités physiques et sportives dans le pays, des statuts de la Confédération internationale travailliste et amateur (CSITA) dont le siège est à Vienne, en Autriche, et de l'Organisation du sport travailliste africain et amateur (Osta) basée au Cameroun avec le statut diplomatique, la Fécostra organise ses activités au plan national et à l'international participe à celles de la CSITA, de l'Osta dont elle est membre, sans oublier les compétitions de l'Office de liaison de l'Osta pour l'Afrique centrale domiciliée à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

Dans la paix, la camaraderie et l'honneur, la Fécostra lute contre la violence et la corruption ainsi que toutes les formes d'excès et d'injustice dans l'organisation et les pratiques desdites activités dans le monde travailliste congolais.

A peine existentielle, la Fécostra est implantée dans cinq provinces de la RDC: Kinshasa, Nord-Kivu, la Tshopo, le Lualaba et le Haut-Katanga. Elle entretient des rapports de partenariat avec la Féderation congolaise du sport de travail. La Fécostra, dirigée par Bienvenu Marie Bakumanya Bakwala avec pour secrétaire général Pierre Albert Ntumba wa Ntumba, est déterminée à participer à la deuxième édition des Jeux des travailleurs africains à Brazzaville en juin prochain et au tournoi du Pool de nzango qui sera organisé dans le cadre du mois de la femme, les 23 et 24 mars courant.