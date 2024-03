Angola: Le président angolais João Lourenço en visite en Chine pour quatre jours

Le président angolais est arrivé jeudi 14 mars en Chine pour une visite officielle de quatre jours. Journée protocolaire et officielle ce vendredi dans la capitale chinoise pour João Lourenço, avant un déplacement dans l'est du pays pour parler affaires.

Une couronne de fleurs, vertes, jaunes, rouges et blanches avec deux bandes de soie portant le nom du président angolais, déposées devant le monument des « héros du peuple », c'est par cette cérémonie place Tiananmen à Pékin ce matin qu'a débuté la journée de João Lourenço, avant de dérouler les bonnes intentions et les preuves d'amitiés auprès des dirigeants chinois. « La Chine et l'Angola sont des frères et des partenaires », a fait savoir Zhao Leji, le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire.

Le président angolais est en visite en Chine du 14 au 17 mars. Ce vendredi, Joâo Lourenco a déposé une couronne de fleurs au monument des héros du peuple à Pékin. https://t.co/65QJaX7q7d pic.twitter.com/K0VNMeEgIv-- Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) March 15, 2024

Angola, un eldorado pour la Chine

L'Angola reste en effet l'eldorado pétrolier pour la Chine qui représente près de 53% des exportations angolaises de pétrole brut. C'est aussi un partenaire commercial vital pour Luanda. Le commerce bilatéral entre les deux pays a dépassé 27 milliards de dollars en 2022, selon l'agence Chine Nouvelle. « L'accord sur la promotion et la protection mutuelle des investissements », signé en décembre 2023 pour les 40 ans des relations sino-angolaises, devrait permettre de relancer les investissements chinois en Angola et notamment dans la zone économique spéciale de Luanda-Bengo ou 10% des entreprises sont déjà chinoises.

%

Les représentants de 10 compagnies publiques angolaises font partie de la délégation. Au moins deux évènements sont prévus à Pékin pour les milieux d'affaires. Le président Lourenço doit aussi se rendre dans la province orientale du Shandong qui voit défiler les hommes d'affaires russes et dont certains panneaux routiers sont traduits en cyrillique. Une province côtière réputée pour son agriculture, mais aussi pour ses industries textiles et pharmaceutiques. Le président angolais doit aussi rencontrer son homologue chinois Xi Jinping et signer une série d'accords de coopérations, selon les médias d'État chinois.