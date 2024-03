Congo-Brazzaville: Musique - Ken Wanzambe en concert à Pointe-Noire

Le musicien congolais Eugène Bakala alias Ken Wanzambe donnera un concert semi live le 16 mars en vue de promouvoir son talent et sa discographie.

Amoureux de la rumba authentique depuis son plus jeune âge grâce à son défunt père, Ken Wanzambe pratique les styles de musique tels que l'afro, le housse, l'amapiano, le coupé-décalé, le losseba et bien d'autres. « J'ai commencé à aimer la musique depuis le bas âge, sur le banc de l'école. A ce moment, souvent, en compagnie de mon père, j'écoutais plus les vieilleries. En fait, c'est de cette façon que j'ai atterri dans le monde de la musique », a-t-il dit.

Au cours du concert, Il entend interpréter les chansons de sa propre discographie, notamment "Danse seulement", "Mata ngomba na ngomba", "Force électrique" et "Ozague". Plusieurs autres artistes sont invités au concert mais leur identité ne peut être révélée pour ne pas gâcher l'effet surprise des spectateurs.

Contrairement à certains artistes qui sont rebutés ou non reconnus par leur entourage, le disco jockey s'estime heureux d'être encouragé et soutenu par ses parents, amis et connaissances. « J'ai de bonnes relations avec mes proches. Ils me respectent et me soutiennent énormément. En grande partie, je poursuis la musique grâce à leur soutien indéfectible et leur motivation constante », a-t-il avoué.

A propos du concert, le danseur congolais demande à ses compatriotes en général et aux Pontenegrins en particulier de venir nombreux. Il promet à ceux qui seront à ces retrouvailles une ambiance sans pareille. De son point de vue, il n'y a pas meilleure façon de soutenir et d'encourager un artiste quelconque que de répondre présent à son invitation, de l'acclamer et de faire la fête en sa compagnie. « Je demande à tous les fans et mélomanes de la bonne musique de continuer à nous soutenir et à abandonner l'hypocrisie », a-t-il conclu.