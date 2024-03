Congo-Brazzaville: Humour - Stéphanie Bluetooth a présenté son trophée au public

L'artiste comédienne Stéphanie Divine Poumou, alias Stéphanie Bluetooth, lauréate du prix RFI talents du rire 2023, a présenté son trophée au public lors d'un spectacle organisé le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, au Centre culturel Zola.

La jeune artiste s'est servie de la Journée internationale des droits des femmes pour partager aux autres son expérience en tant que jeune femme qui a réussi à briser les stéréotypes dans son domaine pour atteindre ses objectifs. Considérée désormais comme une source d'inspiration pour les jeunes femmes, elle a édifié ces dernières afin qu'elles aient confiance en elles-mêmes, d'une part, et surtout pour leur faire comprendre que le parcours de réussite n'est pas linéaire mais rempli d'obstacles à surmonter, d'autre part.

« Oui, les difficultés ont été et sont toujours nombreuses, mais la détermination et la passion nous encouragent à continuer dans la dignité. Je voudrais dire, jeune femme, ton avenir dépend de tes modèles de réussite. On ne peut pas espérer devenir grand en aimant la facilité. N'oubliez jamais l'importance des études, c'est ce qui m'a permis d'avoir une carrière internationale. Battez-vous pour réaliser vos rêves », a-t-elle exhorté.

Etoile montante de l'humour congolais et africain, Stéphanie Bluetooth gagne en notoriété et fait valoir son talent au pays et au-delà des frontières depuis son entrée dans le monde de l'art scénique en 2017. A chaque passage sur scène, elle sait comment captiver l'attention de son public pour au final lui arracher des tas de rire grâce à son talent, son imagination fertile, son sens d'autodérision et son brin de folie. Un talent qu'elle tient depuis sa tendre enfance, mais qu'elle a su aiguiser, notamment lors de son passage à l'émission « Comedy batlle » et au sein de la troupe Brazza comedy show, un collectif d'humoristes et de comédiens congolais.

Pour créer ses sketches, la jeune artiste s'inspire considérablement du quotidien des Brazzavillois, mais aussi des réalités d'autres peuples du continent. Également lauréate du prix révélation de l'année aux ARA du rire africain, à Niamey, au Niger, en 2022, Stéphanie Bluetooth a participé à plusieurs festivals et émissions dont Pool Malebo stand up comedy, Bangui rire en République centrafricaine, Tuseo et Minzoto ya mboka au Congo, Africa stand-up comedy au Cameroun et sa présence remarquable à la célèbre émission « Le Parlement du rire ».