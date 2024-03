Congo-Brazzaville: Gametime for women - La 6e édition démarre le 22 mars

L'Ecole congolaise de basketball organisera, du 22 au 24 mars à Pointe-Noire, la sixième édition de l'activité culturelle dénommée "Gametime for women" en vue de promouvoir le basketball féminin.

Organisé chaque année à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le rendez-vous Gametime for women vise à mettre en avant les sportives congolaises à l'échelle nationale et internationale et de montrer la place du sport en milieu féminin.

Au cours de cette activité, il est prévu un tournoi de basketball féminin, des conférences-débats, des tables rondes, des émissions éducatives ainsi que des masters class. Toutes ces activités permettront de valoriser la femme sportive dans toutes les dimensions. Prendront part aux différentes activités programmées les jeunes filles dont l'âge varie entre 8 et 25 ans.

Au sujet du tournoi de basketball, les organisateurs ont invité quatre équipes qui font partie de la ligue de basketball de Pointe-Noire, une équipe de Brazzaville issue de l'Ecole congolaise de basketball et une autre constituée à partir d'un camp de formation. Au total, six équipes prendront part à la sixième édition de Gametime for women, placée sur le thème "L'importance du sport chez la femme" africaine en général et congolaise en particulier.